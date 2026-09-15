Глава судейского корпуса Ховард Уэбб призвал изменить правила насчет игры рукой у атакующего игрока после инцидента с защитником "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайром против "Ипсвича".

Во время победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" 30 августа (5:2) мяч явным образом попал в руку Магуайра, который затем нанес удар, а снаряд срикошетил от Джейкоба Гривза и оказался в воротах.



В соответствии с правилами автогол Гривза был засчитан, а вот если бы Магуайр сам поразил ворота, то гол пришлось бы отменить, и глава Pro Ref видит в этом парадокс.



"Это не может правильно, не так ли? Это немного абсурдно, что, если он красиво поразит верхний угол ворот, то гол отменят. А если он смажет удар, и случится автогол, то его засчитают".



"Все это связано с прописанными в правилах аспектами насчет игры рукой. Правила гласят, что гол не может быть засчитан, если мяч случайно попал в руку атакующего игрока, даже прижатую, и VAR должна здесь включиться. Думаю, правила следует изменить в этом отношении".



"В данной ситуации арбитры определили, что игра рукой Магуайра не была умышленной, он не делал себя умышленно больше. Мяч попал в его правую руку, которая близка к его телу. Он не делал себя больше, и мяч все равно попал бы в его тело".



"Но поскольку мяч попал в его руку, он не может взять и сразу забить, иначе мы бы отменили гол. Но он смазал свой удар, и случился автогол, который позволено засчитать. Только если арбитры не посчитают, что при попадании мяча в руку была обычная игра рукой".



"Они так не посчитали, и я с ними согласен, но теперь мы оказались в нелепой ситуации, когда гол позволено засчитать, потому что это автогол".



"Также арбитры пытаются определить, шел мяч в створ или нет. Худшим сценарием для нас было бы решить, что мяч шел мимо и засчитать автогол, а позже гол присудили бы игроку, в чью руку попал мяч".



"Мы должны позволить арбитрам определять, была ли игра рукой, сделал ли он себя больше, умышленно ли он коснулся мяча рукой. Не думаю, что он это сделал в этой ситуации", — цитирует Уэбба Sky Sports.