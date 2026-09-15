Каррагер обвинил игроков "Ливерпуля" в плохом старте сезона

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что игроки команды Андони Ираолы должны взять на себя вину за "действительно плохой" старт нового сезона.

После четырех матчей Премьер-Лиги при своем новом главном тренере "Ливерпуль" имеет в своем активе только шесть очков, находясь ближе к зоне вылета, чем к вершине таблицы.



По мнению Каррагера, затяжной спад в результатах "Ливерпуля" больше не может объясняться тренерской работой, и дело в игроках.



"Я не подвергаю давлению и не критикую тренера, хотя это был не лучший старт. Но сейчас мы на той стадии с этой группой игроков, когда увиденное в прошлом сезоне было неприемлемо для клуба".



"Они сменили тренера в конце прошлого сезона, и руководство "Ливерпуля" по сути сказало: "У нас отличные игроки, ты недостаточно хорошо их использовал".



"Хорошо, пускай так. Поэтому пришел новый тренер, и пока еще слишком рано, но эти игроки плохо выступают уже давно. Старт сезона получился действительно плохим, а расписание "Ливерпуля" не было сложным".



"Ливерпуль" должен был набрать 10 очков, поэтому они действительно плохи. Никакой болельщик "Ливерпуля" не будет сомневаться в тренере, глядя на это".



"В этом сезоне себя проявить должны игроки, поэтому я и большинство болельщиков "Ливерпуля" будут смотреть на этих игроков и думать, что они должны делать гораздо больше", — сообщил Каррагер Sky Sports.