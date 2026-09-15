Каррагер обвинил игроков "Ливерпуля" в плохом старте сезона

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что игроки команды Андони Ираолы должны взять на себя вину за "действительно плохой" старт нового сезона.

После четырех матчей Премьер-Лиги при своем новом главном тренере "Ливерпуль" имеет в своем активе только шесть очков, находясь ближе к зоне вылета, чем к вершине таблицы.

По мнению Каррагера, затяжной спад в результатах "Ливерпуля" больше не может объясняться тренерской работой, и дело в игроках.

"Я не подвергаю давлению и не критикую тренера, хотя это был не лучший старт. Но сейчас мы на той стадии с этой группой игроков, когда увиденное в прошлом сезоне было неприемлемо для клуба".

"Они сменили тренера в конце прошлого сезона, и руководство "Ливерпуля" по сути сказало: "У нас отличные игроки, ты недостаточно хорошо их использовал".

"Хорошо, пускай так. Поэтому пришел новый тренер, и пока еще слишком рано, но эти игроки плохо выступают уже давно. Старт сезона получился действительно плохим, а расписание "Ливерпуля" не было сложным".

"Ливерпуль" должен был набрать 10 очков, поэтому они действительно плохи. Никакой болельщик "Ливерпуля" не будет сомневаться в тренере, глядя на это".

"В этом сезоне себя проявить должны игроки, поэтому я и большинство болельщиков "Ливерпуля" будут смотреть на этих игроков и думать, что они должны делать гораздо больше", — сообщил Каррагер Sky Sports.





Метки Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2026 20:00

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  1. lovrentiy 15.09.2026 20:49 # lovrentiy
    Карра, это не только старт, весь сезон будут лапшу пинать.

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