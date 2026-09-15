"Юнайтед" не помышляет об увольнении Кэррика

"Манчестер Юнайтед" не помышляет о расставании со своим главным тренером Майклом Кэрриком.

"Юнайтед" набрал лишь четыре очка в четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, в минувший уикенд потерпев домашнее поражение 0:1 от игравшего вдесятером "Манчестер Сити".



Многие отмечают, что на старте нового сезона "Юнайтед" выглядит бледной тенью команды, которая ударно провела заключительные месяцы прошлой кампании, попав в Лигу Чемпионов и обеспечив Кэррику постоянный контракт.



Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале сообщает, что боссы "Юнайтед" сохраняют веру в Кэррика, несмотря на неважные результаты.



"Манчестер Юнайтед" абсолютно убежден, что будущее при Майкле Кэррике будет ярким".



"Манчестер Юнайтед" отлично понимает, что в летнее трансферное окно им стоило добавить еще одного игрока, левого защитника. И они пытались. Это оказалось невозможно из-з недоступности правильных вариантов. "Юнайтед" не хотел брать кого попало. Они хотели быть уверенными насчет игрока, которого покупают, поэтому этого и не случилось".



"Но они сохраняют полную веру и доверие к Майклу Кэррику. У них только четыре очка в четырех матчах Премьер-Лиги, поэтому результаты, очевидно, расстраивает, но "Юнайтед" сохраняет уверенность насчет своего тренера".



"Сам Кэррик тоже сохраняет абсолютную уверенность. На публику Кэррик сказал: "Мы будем очень хороши, я уверен в этом, эта команда хороша". Это то, что он говорит клубу".



"Кэррик сохраняет абсолютную уверенность, что эта команда сможет быть очень хороша в предстоящие недели и месяцы, особенно после международного перерыва. Таково ощущение Майкла Кэррика", — утверждает Романо.