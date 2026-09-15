Холанд хвалит "монстра" Доннарумму

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал "монстром" своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму после дерби против "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд "Сити" одержал победу 0:1 в дерби Манчестера благодаря голу Холанда, однако "горожане" могли недосчитаться двух очков, если бы не сейв Доннаруммы в компенсированное время после удара Бриана Мбемо.



Холанд остался доволен всеми своими партнерами по команде, включая Доннарумму, от которого, по словам Эрлинга, люди ожидают такого рода спасений.



"Каждый из нас просто сражался, как никогда прежде, и это замечательно наблюдать. Мы должны гордиться этим, потому что такая игра мотивирует. Это создает удивительное ощущение внутри всех нас".



"Повторюсь, мы ожидаем такого рода вещей от Джиджио, потому что он один из лучших голкиперов в мире. И это ожидаемо, когда он спасает нас".



"То же самое и со мной. Перед матчем вы, наверное, ожидали, что я забью гол, и я забил, поэтому я выполнил свою работу. Каждый выполнил свою работу. Джиджио удалось спасти на на 95-й минуте, он монстр", — цитирует Холанда Sky Sports.