Джей-Джей Габриэль потребовал отпустить его из "Юнайтед"

Перспективнейший юниор "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль неожиданно потребовал отпустить его из клуба.

15-летний Габриэль забил более 20 голов за команду "Юнайтед" U-18 в прошлом сезоне, и ожидалось, что в этом сезоне английский нападающий по прозвищу "Малыш Месси" дебютирует за первую команду "красных дьяволов".



Однако The Telegraph стало известно, что дальнейшая карьера Габриэля в "Юнайтед" оказалась под угрозой после того, как юниор направил в адрес клуба официальное уведомление о желании прекратить свою регистрацию и стать свободным агентом немедленно.



"Юнайтед" находится в состоянии шока, совершенно не ожидая такого шага от игрока, на которого возлагались огромные надежды.



Габриэль пока не выбрал себе новый клуб, но твердо решил, что хочет покинуть "Юнайтед", в системе которого он находится с 11 лет. При этом "дьяволы" еще могут воспользоваться своим правом на апелляцию.



6 октября Габриэлю исполнится 16 лет, после чего он сможет заключить стипендиальный контракт. Профессиональные контракты игроки могут подписывать с 17 лет.



В прошлом году переманить Габриэля пытался "Манчестер Сити", а также Джей-Джея сватали в "Арсенал", "Реал" и "Баварию".



"Это было бы как потеря "Барселоной" Месси, прежде чем он сыграл за них. Это была бы огромная потеря", — цитирует свой источник The Telegraph.