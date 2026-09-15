Мерсон сомневается насчет Вирца и Барколя
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил свои сомнения насчет атакующих игроков "Ливерпуля" Флориана Вирца и Брадли Барколя.
Ожидая, пока Вирц начнет оправдывать свой ценник в 116 миллионов фунтов, минувшим летом "Ливерпуль" потратил еще 123 млн. фунтов на Барколя.
Однако Мерсон все больше убеждается, что Вирц "Ливерпулю" не подходит, а Барколя не сможет использовать у "красных" свое главное оружие.
"Я не знаю, как долго они еще смогут ждать Флориана Вирца. Я его большой поклонник и считаю его особенным игроком. Но это не работает, просто не работает".
"Я не знаю, как долго они еще смогут ждать. Мне также нравится Брадли Барколя, но я не уверен, что в нем была необходимость".
"Если вы спросите меня, какова игра Барколя, то я скажу, что он быстр. Но сейчас, играя за "Ливерпуль", вам не нужно быть таким уж быстрым".
"Вам не нужно быть самым быстрым игроком в Премьер-Лиге. Вам нужно что-то еще. И в данный момент я не уверен".
"Не поймите меня неправильно, у него будут свои матчи, но я думаю, им нужен был кто-нибудь более хитрый".
"У Мохамеда Салаха, когда он показывал свою лучшую игру, была эта хитрость, и поэтому он был так успешен в клубе".
"В "Ливерпуле" тебе нужна не только скорость. Никто не пытается задавить "Ливерпуль" — все игроки соперника находятся за мячом".
"У них нет другой тактики, и это тревожно", — сообщил Мерсон Sky Sports.
15.09.2026 16:00
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Комментарии Мерсона - это высеры пол алкоголем, пьяный базар. И видимо его устроили экспертом на фарш. За 3 дня 4 новости - Мерсон , Мерсон, Мерсон…
Ну касательно Николая Барколяева, тут можно сказать, что он не просто бегунок, как видит Мерсон. В псж он растягивал оборону и много делал передач в штрафную, а не просто бегал.
Ну правда потом его на банку посадили Хвича и Дуэ. И мне кажется норм. Тем более он капризничал насчет контракта.
Ну в общем то 123 млн он, второй номер ПСЖ на фланге. Если Ираола не оживит вирца и шведа - это феноменально будет.
В тоттенхэме такая болезнь была, но раза в два дешевле. Покупаешь Буратино, а он превращается в палено. И все, комедии не будет.
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