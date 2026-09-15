Мерсон сомневается насчет Вирца и Барколя

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил свои сомнения насчет атакующих игроков "Ливерпуля" Флориана Вирца и Брадли Барколя.

Ожидая, пока Вирц начнет оправдывать свой ценник в 116 миллионов фунтов, минувшим летом "Ливерпуль" потратил еще 123 млн. фунтов на Барколя.



Однако Мерсон все больше убеждается, что Вирц "Ливерпулю" не подходит, а Барколя не сможет использовать у "красных" свое главное оружие.



"Я не знаю, как долго они еще смогут ждать Флориана Вирца. Я его большой поклонник и считаю его особенным игроком. Но это не работает, просто не работает".



"Я не знаю, как долго они еще смогут ждать. Мне также нравится Брадли Барколя, но я не уверен, что в нем была необходимость".



"Если вы спросите меня, какова игра Барколя, то я скажу, что он быстр. Но сейчас, играя за "Ливерпуль", вам не нужно быть таким уж быстрым".



"Вам не нужно быть самым быстрым игроком в Премьер-Лиге. Вам нужно что-то еще. И в данный момент я не уверен".



"Не поймите меня неправильно, у него будут свои матчи, но я думаю, им нужен был кто-нибудь более хитрый".



"У Мохамеда Салаха, когда он показывал свою лучшую игру, была эта хитрость, и поэтому он был так успешен в клубе".



"В "Ливерпуле" тебе нужна не только скорость. Никто не пытается задавить "Ливерпуль" — все игроки соперника находятся за мячом".



"У них нет другой тактики, и это тревожно", — сообщил Мерсон Sky Sports.