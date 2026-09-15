Ираола высказался насчет приобретений в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола высказался насчет возможных приобретений в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Ливерпуль" укрепил свой состав лишь с помощью Жереми Жаке, Рональда Араухо и Виктора Муньоса. Например, полузащита осталась без усиления.



Однако до января еще много времени, поэтому Ираола вынужден сосредоточиться на работе с имеющимися игроками.



"Думаю, сейчас не время оглядываться на трансферный рынок. Когда январское окно откроется, мы посмотрим на свое положение. У нас очень хорошие игроки и очень хороший состав".



"Нам нужно найти баланс и правильные сочетания, чтобы каждый игрок выглядел еще лучше, нежели он есть".



"Если мы не будем слаженным механизмом, если будет нарушена координация действий, тогда каждый будет выглядеть хуже. Каждый должен делать свой небольшой вклад", — сообщил Ираола Sky Sports.