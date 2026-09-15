"Юнайтед" сохраняет интерес к Брантуэйту

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту.

Ожидается, что следующим летом у "Юнайтед", наконец, дойдут руки до масштабного обновления линии обороны, особенно если учесть, что в конце сезона истекают контракты у Харри Магуайра, Лисандро Мартинеса и Люка Шоу.



Шорт-лист потенциальных целей "Юнайтед" только формируется, но в этом списке уже значится 24-летний Брантуэйт, которым "красные дьяволы" интересовались ранее.



Прошлый сезон оказался потерян для Брантуэйта, который из-за травм сыграл лишь 10 матчей в Премьер-Лиге и не смог рассчитывать на место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира.



"Юнайтед" будет внимательно отслеживать успехи Брантуэйта в этом сезоне, а затем примет решение, однако Джаррад будет стоить недешево, лишь год назад заключив новый долгосрочный контракт с "Эвертоном".