"Юнайтед" сохраняет интерес к Брантуэйту
"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту.
Ожидается, что следующим летом у "Юнайтед", наконец, дойдут руки до масштабного обновления линии обороны, особенно если учесть, что в конце сезона истекают контракты у Харри Магуайра, Лисандро Мартинеса и Люка Шоу.
Шорт-лист потенциальных целей "Юнайтед" только формируется, но в этом списке уже значится 24-летний Брантуэйт, которым "красные дьяволы" интересовались ранее.
Прошлый сезон оказался потерян для Брантуэйта, который из-за травм сыграл лишь 10 матчей в Премьер-Лиге и не смог рассчитывать на место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира.
"Юнайтед" будет внимательно отслеживать успехи Брантуэйта в этом сезоне, а затем примет решение, однако Джаррад будет стоить недешево, лишь год назад заключив новый долгосрочный контракт с "Эвертоном".
15.09.2026 14:00
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