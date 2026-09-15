Каррагер: "Муньос — лучший правый вингбек в истории Премьер-Лиги"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Даниэля Муньоса из "Ноттингем Форест" лучшим правым вингбеком в истории Премьер-Лиги.

Сменив "Криста Пэлас" на "Форест" минувшим летом, главный тренер Оливер Гласнер забрал из своего бывшего клуба Муньоса.



"Форест" заплатил за 30-летнего колумбийца 22 миллиона фунтов, однако Каррагер убежден, что эта инвестиция стоила того.



"Я не думаю, что кто-нибудь знает позицию вингбека лучше. Так сложно найти качественных вингбеков, которые смогут обеспечить необходимое на обоих концах поля, и он определенно к ним относится".



"Когда вспоминаешь о командах, которые были успешны в этой стране с тройкой защитников, на ум всегда приходит "Челси" Антонио Конте".



"Если вы хотите быть успешны, вам нужен минимум один специалист. Им был Маркос Алонсо — лучший левый вингбек, что мы видели в Премьер-Лиге".



"Также на ум приходит "Кристал Пэлас" Гласнера, они добились такого успеха за два-три года. И у них был Муньос — лучший правый вингбек, что мы видели в Премьер-Лиге. Он играет абсолютно сенсационным образом. Я безумно его люблю", — сообщил Каррагер Sky Sports.