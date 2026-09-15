"Бавария" видит в Вольтемаде преемника для Кейна

Немецкая "Бавария" рассматривает нападающего Ника Вольтемаде, принадлежащего "Ньюкаслу", в качестве преемника для своего бомбардира Харри Кейна.

В свои 33 года Кейн продолжает демонстрировать впечатляющую результативность, и "Бавария" по-прежнему собирается продлить истекающий следующим летом контракт Харри.



Вместе с тем "Бавария" вынуждена думать о будущем, и talkSPORT ожидает, что на некотором этапе чемпионы Бундеслиги попытаются заполучить Вольтемаде.



"Бавария" интересовалась Вольтемаде еще летом 2025, но тогда "Ньюкасл" опередил клуб из Мюнхена, купив Ника у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов.



Добавим, Вольтемаде забил лишь два гола после Нового года, поэтому на этот сезон "Ньюкасл" решил отправить Ника в аренду в "Ювентус", где 24-летний немец пока суммарно сыграл 44 минуты.