Микел раскритиковал "Челси" за осечку с приглашением полузащитника

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал лондонский клуб за осечку с приглашением полузащитника минувшим летом.

В заключительный день летнего трансферного окна у "Челси" сорвалось приобретение Ламина Камара из "Монако" за 47 миллионов фунтов.



Однако Микел считает, что "Челси" нельзя было откладывать задачу по приглашению полузащитника на конец окна, и сейчас "синие" за это расплачиваются, потому что Энцо Фернандес клуб покинул, а Мойсес Кайседо травмирован.



"Это позиция, которую клубу не удалось укрепить во время трансферного окна. Мы потерпели неудачу. Мы знали, что Энцо Фернандес хочет покинуть футбольный клуб. Мы так долго знали, что он хочет уйти".



"Да, мы получили прибыль в 125 миллионов фунтов на трансферах, но мы потерпели неудачу с приглашением еще одного игрока, и поэтому мы страдаем прямо сейчас".



"Мы говорим о пропущенных голах. Да, мы можем винить оборону, но вам нужны минимум два опорника, чтобы защищать и оберегать четверку защитников в этой системе. Вам нужно это, потому что иначе вы будете уязвимы", — цитирует Микела Goal.