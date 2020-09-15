"Пэлас" обсуждает новый контракт с Дином Хендерсоном

"Кристал Пэлас" ведет переговоры со своим голкипером Дином Хендерсоном о новом контракте.

В данный момент у Хендерсона все еще действует контракт, который он подписал, когда переходил из "Манчестер Юнайтед" за 20 миллионов фунтов в 2023 году.



От этого контракта остается два года, однако The Athletic стало известно, что "Пэлас" уже работает над продлением сотрудничества с 29-летним игроком сборной Англии.



В течение своего периода на "Селхерст Парк" Хендерсон утвердился первым номером, сместив Сэма Джонстона, выиграл три трофея, а после ухода Марка Гехи в "Манчестер Сити" в январе стал капитаном "орлов".



Минувшим летом "Пэлас" удалось оградить Хендерсона от интереса "Ноттингем Форест", где трудится бывший главный тренер "орлов" Оливер Гласнер.



Добавим, прямо сейчас Хендерсон отсутствует с травмой лодыжки, которая его беспокоит с заключительного предсезонного матча, однако после международного перерыва Дин будет доступен.