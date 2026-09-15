Скоулз: "Еще рано делать выводы насчет Ламменса"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что по-прежнему не уверен насчет голкипера "красных дьяволов" Сенне Ламменса.

Прибыв в "Юнайтед" летом 2025 из "Антверпена", Ламменс утвердился первым номером "Юнайтед". Преимущественно Сенне получает высокие оценки со стороны фанатов.



Однако после поражения 0:1 от "Манчестер Сити" Скоулз выразил сомнения насчет 24-летнего бельгийца. Пол не уверен, что с таким голкипером "Юнайтед" сможет претендовать на победу в Премьер-Лиге.



"Вы когда-нибудь видели команду, которая выигрывает Премьер-Лигу без голкипера топ-уровня? Я не знаю, подойдет ли для этого Ламменс. Думаю, еще рано делать выводы, но команда строится от обороны".



"Три-четыре года назад "Арсенал" начинал, выстроив абсолютно великолепную оборону. Также вам нужен голкипер топ-уровня".



"Вспоминаются Алиссон из "Ливерпуля", Райя из "Арсенала", Петер Шмейхель и Эдвин Ван дер Сар из "Манчестер Юнайтед". Все они были великолепными голкиперами".



"Конечно, все начинается от обороны. Я не знаю, следует ли Майклу (Кэррику) быть с ним терпеливым и ждать", — цитирует Скоулза Daily Mail.