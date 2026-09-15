Мерсон: "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу с двузначным отрывом"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что команда Микеля Артеты выиграет титул Премьер-Лиги в этом сезоне с двузначным отрывом по очкам от ближайшего преследователя.

"Арсенал" очень уверенно навал защиту чемпионского титула, выиграв все четыре первых матча и пропустив в них лишь один гол.



В данный момент Мерсон не видит реальных конкурентов у "Арсенала" и не ожидает, что "канониры" потеряют много очков в этом сезоне.



"Думаю, отрыв будет двузначным. Думаю, они легко выиграет Премьер-Лигу".



"Я смотрю на расписание "Арсенала" и вижу там выезд к "Манчестер Сити", выезд к "Манчестер Сити", выезд к "Челси", выезд к "Ливерпулю". Я не знаю, кто сможет победить "Арсенал" после этих четырех матчей".



"Я не представляю, кто победит их. Их просто очень, очень сложно обыграть. Я не представляю, что они проиграют много матчей в этом сезоне".



"Они слегка раскрепостились. Больше никто не может сказать, что "Арсенал" проваливается в решающий момент. Поэтому давление спало".



"Они просто играют с этим ощущением, словно им заранее сообщили по электронной почте итоговый счет. Я видел их против "Астон Виллы" и против "Сандерленда", и у них не было никакой паники".



"Они играют терпеливо, зная, что они в конце концов забьют, а соперник — нет. Так это происходит в данный момент", — сообщил Мерсон Sky Sports.