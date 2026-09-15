"Лидс" разгромил "Ньюкасл" и вышел на третье место в Премьер-Лиге

"Лидс" одержал домашнюю победу 4:1 над "Ньюкаслом", благодаря чему поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

Уже на 19-й минуте главный тренер "сорок" Маттиас Яйссле был вынужден использовать первую замену, потому что Нико Гонсалес получил травму.



С уходом Гонсалеса в игре "Ньюкасла" что-то надломилось, и вскоре гости дуплетом пропустили два гола. Сначала Ао Танака пробил с рикошетом с подступов к штрафной площади — 1:0. Затем Доминик Калверт-Левин головой замкнул подачу партнера с правого фланга — 2:0.



В концовке первого тайма положение "сорок" стало катастрофическим, потому что Калверт-Левин легко ускользнул от Света Ботмана в штрафной и нанес удар с рикошетом — 3:0.



На 59-й минуте Ноа Окафор подкараулил удачный отскок мяча в штрафной и пробил левой ногой с лету — 4:0.



На последней минуте основного времени гостям удался гол престижа. Вышедший на замен Базумана Туре принял прострел внутри штрафной и вторым касанием отправил мяч в ворота — 4:1.



"Лидс" оказался единственной домашней командой, сумевшей одержать победу в рамках 4-го тура Премьер-Лиги, и сделали это подопечные Даниэля Фарке в яркой манере.



"Лидс" — "Ньюкасл". Отчет о матче