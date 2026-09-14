"Ньюкасл" рискует надолго потерять Элангу

Главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле сообщил, что его команда может надолго лишиться вингера Энтони Эланги.

Эланга сильно начал новый сезон, забив два гола в трех первых матчах Премьер-Лиги, однако Энтони не попал в заявку "Ньюкасла" на игру против "Лидса" в понедельник вечером.



Оказывается, Эланга получил травму на тренировке, однако 24-летнему шведу пока не поставлен окончательный диагноз.



"К сожалению, он травмирован. Нам нужно дополнительно его обследовать и изучить больше деталей, чтобы понять, как долго он будет отсутствовать. Нам будет его не хватать, и мы надеемся, он быстро вернется к игре в футбол".



"Он может выбыть надолго, но мы надеемся, что обойдется. На следующей неделе он пройдет еще одно МРТ-обследование, и там станет видно", — поведал Яйссле Sky Sports.