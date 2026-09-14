Агбонлахор: "Юнайтед" проиграл не из-за гола Холанда"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" не из-за ошибочно засчитанного гола Эрлинга Холанда.

Судейский корпус был вынужден извиниться перед "Юнайтед" после того, как судейская бригада ошибочно посчитала офсайд Энцо Фернандеса пассивным и не отменила гол Холанда в дерби Манчестера.



Однако Агбонлахору кажется, что дело в другом. Габриэль указывает на то, как плохо сыграл "Юнайтед", имея численное преимущество.



"Вы проиграли матч, потому что Фернандеш себя не проявил, Кунья себя не проявил, Мбемо себя не проявил. Далот ужасен в качестве правого защитника, а Доргу — не левый защитник".



"Вы проиграли матч, потому что, имея одного лишнего игрока на протяжении 70 минут после удаления Фодена, решили отсиживаться в обороне и не осмелились пойти за победой".



"Как так вышло, что "Манчестер Сити" вдесятером был лучшей командой?"



"Вы проиграли матч по различным причинам, вы себя не проявили, и это затронуло много игроков. Гол, который не следовало засчитывать, здесь не при чем", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.