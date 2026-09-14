Бригада VAR из дерби Манчестера отстранена от работы на следующий тур Премьер-Лиги

Бригада арбитров VAR, совершившая грубую ошибку в матче между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в воскресенье, не получила назначения на следующий тур Премьер-Лиги.

Накануне "Сити" одержал победу 0:1 на "Олд Траффорд" благодаря единственному голу Эрлинга Холанда на 60-й минуте, однако судейский корпус уже признал, что это гол был засчитан ошибочно из-за Энцо Фернандеса, который, хоть и не коснулся мяча, но находился в активном офсайде.



Судейский корпус назвал решение засчитать гол Холанда "ошибкой суждения" и принес извинения "Юнайтед", а Мэтту Донохью, который был арбитром VAR в дерби Манчестера, и его ассистенту Блейку Антробасу придется сделать перерыв от работы.



Как сообщает Sky Sports, Донохью и Антробас не получили назначений на 5-й тур Премьер-Лиги.



А вот Майкл Оливер, который был рефери в поле, его ассистенты Стюарт Берт с Тимом Вудом и четвертый арбитр Пол Тирни будут привлечены к обслуживанию матчей Премьер-Лиги в предстоящий уикенд.