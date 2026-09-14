Ираола: "Нужно смириться с тем, что у "Ливерпуля" будут взлеты и падения"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что у его команды будут "взлеты и падения" в этом сезоне, и с этим нужно смириться.

В минувший уикенд "Ливерпуль" сыграл без голов с "Фулхэмом" на "Энфилде", не сумев развить свой успех, достигнутый в победных матчах против "Ипсвича" и "Фулхэма".



По словам Ираолы, он и некоторые его игроки только учатся играть каждые три дня, и пока "Ливерпуль" не обретет стабильность, будут случаться подобные разочаровывающие матчи.



"Я понимаю разочарование в последнем матче, потому что мы тоже были разочарованы".



"Думаю, мы подошли к этому матчу после двух хороших игр, против "Ипсвича" и "Атлетико", и мы рассматривали их как шаг вперед. Мы хотели сделать еще один шаг вперед, но нет, это был шаг назад".



"Уровень игры не соответствовал двух предыдущим матчам. но такое случается в футболе".



"Думаю, мы должны смириться, что в процессе у нас будут взлеты и падения, но мы ясно понимаем, куда мы хотим двигаться. Против "Атлетико" и "Ипсвича" мы показали стиль футбола, в котором хотим играть".



"Думаю, теперь важно играть таким образом стабильно, и это имеет ключевое значение".



"Есть игроки, которые играют каждые три дня, у них нет проблем, они очень крепкие. Они могу это выдержать, и их игра слишком не меняется. А есть другие игроки, в случае с которыми риск выше, а игра может измениться".



"Мне нужно понять, кто из игроков готов играть по три-четыре матча подряд, играть каждые два-три дня, а кому нужен отдых, чтобы их уровень игры не пострадал".



"У меня есть свое представление насчет некоторых из них, но в случае с другими это в новинку — даже для них самих, потому что они никогда не играли так много матчей, и все мы учимся".



"Если вы спросите меня, сможет ли Жереми Жаке играть каждые три дня на протяжении двух месяцев, то я не знаю, потому что он никогда этого не делал", — цитирует Ираолу Sky Sports.