Мерсон: "Как можно было удалить Фодена и не удалить Фернандеша?"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил свое недоумение, почему капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш избежал красной карточки в эпизоде с удалением полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

В середине первого тайма дерби Манчестера накануне Фоден получил прямую красную карточку за то, что ногой отмахнулся от атаковавшего его Фернандеша, при этом лежа на газоне.



По мнению Мерсона, Фоден просто не мог не ответить на откровенную грубость Фернандеша, и то, что Бруну не получил даже желтой карточки, шокирует Пола.



"Как можно было удалить Фодена и не удалить Фернандеша? Разве это нормально пинать под зад игрока, лежащего на земле? Это безумие. Он даже не был предупрежден!"



"Да, это зверское решение, нелепое решение! Фоден не поступил бы так, как он поступил, если бы Фернандеш не сделал этого".



"Так как можно было удалить Фодена за то, что он ответил на совершенное в отношении него действие?"



"Понимаете, что я имею ввиду? Допустим, на следующей неделе или завтра вы отправитесь в супермаркет за покупками, и кто-нибудь подойдет и ударит вас по лицу. И что вы сделаете, просто уйдете? Вот о чем я. Этому не бывать".



"А здесь вас бьют по лицу в супермаркее и говорят: "О, это нормально, не переживай насчет этого, ты в порядке", — сообщил Мерсон Sky Sports.