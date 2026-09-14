Мамардашвили сыграет за "Ливерпуль" против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола подтвердил, что Георгий Мамардашвили заменит Алиссона на последнем рубеже в матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма".

Во всех пяти первых матчах нового сезона ворота "Ливерпуля" защищал Алиссон, оформив два "клин-шита".



Однако во вторник вечером Ираола хочет попробовать в деле Мамардашвили и других своих резервистов.



"Сменю ли я голкипера? Да. Алиссон — проверенный голкипер, он играет очень хорошо".



"Я также очень высоко ценю Георгия, я знаю его с его выступлений в Испании. Я сказал ему, что мы пытались купить его в "Борнмут" до моего прихода, и для меня он очень хороший голкипер. Он выйдет в стартовом составе завтра".



"Мы посмотрим на игроков, которых пока что не видели, и мне не терпится посмотреть на него. У меня есть ощущение, что они сыграют хорошо и смогут нам помочь, хотя пока у них не было шанса", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.



Добавим, за восемь лет в "Ливерпуле" Алиссону довелось сыграть лишь два матча в Кубке Лиги.