Джеймс Милнер вернулся в "Ливерпуль"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вернулся в мерсисайдский клуб в качестве тренера.

Напомним, минувшим летом Милнер завершил свою профессиональную карьеру, которая продлилась 24 года.



С началом нового сезона Милнер вернулся к активной деятельности и теперь некоторое время будет работать с молодежью "Ливерпуля" в академии.



Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" не собирается брать Милнера в свой штат. Клуб просто помогает 40-летнему англичанину получить тренерскую лицензию в соответствии с имевшейся у них договоренностью.



Милнер уже обладает лицензией УЕФА категории A и сейчас продвигается к лицензии Pro, которая даже позволит ему быть главным тренером в Премьер-Лиге.