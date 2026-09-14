Брантуэйт нацелен на возвращение в сборную Англии

Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт заявил, что нацелен на вызов в сборную Англии после возвращения в форму.

Из-за различных проблем со здоровьем Брантуэйт сыграл лишь 10 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, последним из которых стало первое мерсисайдское дерби на "Хилл Дикинсон" 19 апреля.



Летом Брантуэйту пришлось забыть о каникулах и сосредоточиться на своем восстановлении, однако эта работа принесла свои плоды. Джаррад отлично начал новый сезон и в минувший уикенд помог "Эвертону" оформить свой третий "клин-шит".



24-летний защитник надеется, что окончательно оставил позади сложный для себя период, и теперь пытается произвести впечатление на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



"Большую частью лета я трудился, чтобы вернуться в форму к предсезонному периоду. Думаю, вы видели на протяжении предсезонного периода, что я тщательно контролировал свои минуты, чтобы в лучшем состоянии подойти к старту сезона, и я думаю, это сработало — постучим по дереву".



"Когда ты получаешь травмы, то всегда ищешь какое-нибудь решение. Мы с клубом решили обратиться за внешней помощью".



"Я провел в Германии четыре-пять недель, трудясь там совместно с клубом и просто находясь в поисках различных точек зрения. Весь персонал очень мне помог, и я надеюсь, в этом сезоне я смогу оставаться на поле и избегать травм".



"В прошлом сезоне, до всех этих травм, я говорил, что моя цель — вызываться в сборную Англии. То же самое и в этом сезоне, поэтому, надеюсь, я смогут принять участие в следующем сборе. Я просто должен продолжать играть хорошо, и там посмотрим, буду ли я вызван", — цитирует Брантуэйта Liverpool Echo.