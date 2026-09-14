"Борнмут" ожидает выручить минимум 100 млн. фунтов за Скотта

"Борнмут" ожидает выручить минимум 100 миллионов фунтов в случае продажи своего полузащитника Алекса Скотта следующим летом.

Серьезный интерес к Скотту со стороны больших клубов Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, а "Челси", если верить слухам, даже сделал предложение в 64 млн. фунтов о покупке Алекса.



Однако "Борнмут" с самого начала исключал продажу 23-летнего Скотта минувшим летом, а сам Алекс не порывался покинуть южное побережье Англии.



Следующим летом "Борнмут" будет куда сговорчивее, потому что к тому времени у Скотта останется только 12 месяцев по контракту, а заключать новую сделку Алекс не собирается.



Тем не менее, "Борнмут" все равно ожидает выручить 100 млн. фунтов или более за Скотта. Аналогичный ценник назначен за атакующих игроков Райана и Эли Жуниора Крупи, сообщает The Athletic.