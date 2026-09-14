Кэрролл вспомнил, как Руни курил и выпивал в сборной Англии

Бывший нападающий "Ньюкасла" Энди Кэрролл вспомнил, что Уэйн Руни курил сигареты и пил пиво с другими игроками во время вызовов в сборную Англии.

Соответствующее откровение, как и ряд других, Кэрролл сделал в своей автобиографической книге "Owning It" ("Владея этим"), отрезки из которой публикует The Sun.



По словам Кэрролла, Руни пускался во все тяжкие около 2010-2011 годов, когда главным тренером сборной Англии был Фабио Капелло, известный как сторонник жесткой дисциплины.



"Он (Руни) звонил мне в два часа дня и говорил: "Энди, в мой номер, сейчас же". Я отвечал: "Не сейчас, Уазза, еще слишком рано".



"Но он все равно заставлял меня подчиниться. Я обнаруживал его лежащим на своей кровати, смотрящим телевизор и потягивающим пиво из бутылки — иногда его губы также были разбухшими от снюса".



"Он был окружен пачками сигарет, ящиками пива и коробками вина, которые ему доставлял в номер менеджер отеля. Вскоре его номер становился наполнен игроками. Никто не напивался до беспамятства, и это просто был способ для Уаззы с помощью пары бокалов нарушить монотонность бытия вместо того, чтобы лежать на кроватях и пялиться на стены", — вспоминает Кэрролл.