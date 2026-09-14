Кэрролл вспомнил, как Руни курил и выпивал в сборной Англии
Бывший нападающий "Ньюкасла" Энди Кэрролл вспомнил, что Уэйн Руни курил сигареты и пил пиво с другими игроками во время вызовов в сборную Англии.
Соответствующее откровение, как и ряд других, Кэрролл сделал в своей автобиографической книге "Owning It" ("Владея этим"), отрезки из которой публикует The Sun.
По словам Кэрролла, Руни пускался во все тяжкие около 2010-2011 годов, когда главным тренером сборной Англии был Фабио Капелло, известный как сторонник жесткой дисциплины.
"Он (Руни) звонил мне в два часа дня и говорил: "Энди, в мой номер, сейчас же". Я отвечал: "Не сейчас, Уазза, еще слишком рано".
"Но он все равно заставлял меня подчиниться. Я обнаруживал его лежащим на своей кровати, смотрящим телевизор и потягивающим пиво из бутылки — иногда его губы также были разбухшими от снюса".
"Он был окружен пачками сигарет, ящиками пива и коробками вина, которые ему доставлял в номер менеджер отеля. Вскоре его номер становился наполнен игроками. Никто не напивался до беспамятства, и это просто был способ для Уаззы с помощью пары бокалов нарушить монотонность бытия вместо того, чтобы лежать на кроватях и пялиться на стены", — вспоминает Кэрролл.
14.09.2026 10:00
Просмотров: 619
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
И все равно был самым лучшим игроком своего времени. В отличие от дуба кэролла
(ответить)
И до него бухали, даже ещё больше, и не только в сборной. Потому все эти праймовые английские поколения, в которых реально были ахуенные таланты, и не добились ничего, кроме шарового ЧМ 66. Недаром именно в английском футболе куча грустных историй о спившихся талантах: Гривз, Бест, Мерсон, Газа...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий