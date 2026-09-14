Кэррик: Мы вернемся на победный путь"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик пообещал, что его команда вернется на победный путь после поражения от "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 в дерби Манчестера, не сумев ответить на гол Эрлинга Холанда, решение засчитать который оказалось ошибочным.



Кэррик считает, что до пропущенного гола "Юнайтед" был не так уж плох, поэтому Майкл с позитивом смотрит в будущее.



"Это определенно не тот результат, как мы хотели. То, каким образом это произошло и как засчитали гол, больше чем просто разочаровывает. Я должен быть честен, мы все равно могли создать и забить после этого, но это решение оказало огромное эмоциональное влияние на матч, как и фактическое влияние. Решение засчитать гол слегка изменило ход игры".



"Это не изменит наш сезон. Это имело огромное влияние на матч сегодня, и это был матч огромной важности, но впереди длинный сезон".



"Мы должны вернуться на победный путь и снова выигрывать матчи. Это зависит от нас, но принятое сегодня решение от нас не зависело. От нас зависело, чтобы затем мы создавали моменты и забили. Мы имели моменты. Это непросто, но это зависит от нас".



"Мы уже видели это прежде. Большие моменты, большие матчи вроде этого оказывают огромное влияние, как мы убедились сегодня. Думаю, мы довольно хорошо начали второй тайм. Думаю, мы сделали много хороших вещей. Мы прибавляли по ходу матча и выглядели опасно".



"Мы возьмем это с собой, двинемся дальше и выучим урок. Но это не будет легко. Мы должны вернуться на победный путь как команда".



"Это наше второе поражение дома за 13 или 14 матчей, поэтому у нас хорошая команда. Мы вернемся на победный путь", — сообщил Кэррик MUTV.