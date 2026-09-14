"Юнайтед" и "Ливерпуль" не получат Калюлю

Пьер Калюлю Итальянский "Ювентус" исключает продажу в январе защитника Пьера Калюлю, который интересен "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".

Укрепление обороны является следующим приоритетом "Юнайтед" после того, как минувшим летом "красные дьяволы" приобрели трех полузащитников, а за год до этого — трех атакующих игроков.

Способный сыграть центрального защитника и правого защитника Калюлю вызывает интерес не только у "Юнайтед", но и "Ливерпуля", который тоже много пропускает на старте нового сезона.

По слухам, "Юнайтед" и "Ливерпуль" были готовы уже в январе попытаться переманить оцениваемого в 42 миллиона фунтов Калюлю.

Однако Manchester Evening News утверждает, что "Ювентус" исключает продажу Калюлю в зимнее окно и даже собирается заключить с 26-летним французом новый контракт.

Калюлю слишком важен для "Ювентуса", который только год назад выкупил Пьера у "Милана" за 12 млн. фунтов после сезона аренды.





Метки Калюлю, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2026 08:00

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