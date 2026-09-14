"Юнайтед" и "Ливерпуль" не получат Калюлю
Итальянский "Ювентус" исключает продажу в январе защитника Пьера Калюлю, который интересен "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".
Укрепление обороны является следующим приоритетом "Юнайтед" после того, как минувшим летом "красные дьяволы" приобрели трех полузащитников, а за год до этого — трех атакующих игроков.
Способный сыграть центрального защитника и правого защитника Калюлю вызывает интерес не только у "Юнайтед", но и "Ливерпуля", который тоже много пропускает на старте нового сезона.
По слухам, "Юнайтед" и "Ливерпуль" были готовы уже в январе попытаться переманить оцениваемого в 42 миллиона фунтов Калюлю.
Однако Manchester Evening News утверждает, что "Ювентус" исключает продажу Калюлю в зимнее окно и даже собирается заключить с 26-летним французом новый контракт.
Калюлю слишком важен для "Ювентуса", который только год назад выкупил Пьера у "Милана" за 12 млн. фунтов после сезона аренды.
14.09.2026 08:00
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Куплю Калюлю
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