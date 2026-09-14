Мареска: "После удаления Фодена стало сложнее и нам, и им"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска объяснил, почему после удаления полузащитника Фила Фодена в дерби против "Манчестер Юнайтед" стало сложнее не только "горожанам", но и их сопернику.

Накануне "Сити" одержал победу в дерби Манчестера на "Олд Траффорд", играя вдесятером с середины первого тайма, когда Фоден получил прямую красную карточку за грубость против капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша.



Мареска чувствует, что дефицит одного лишнего игрока заставил "Сити" сыграть осторожнее, что в свою очередь лишило "Юнайтед" возможностей для контратак.



"У нас был план по игре 11 на 11, и после красной карточки он совершенно изменился".



"Нам стало сложнее при игре вдесятером, но также стало сложнее им, потому что их команда любит контратаковать, они любят врываться на свободное пространство, а с 10 игроками мы чуть опустились и выжидали. Мы не позволяли им никаких быстрых переходов и не оставляли свободного пространства у себя за спиной".



"Поэтому я и говорю, что стало сложнее и нам, и им".



"В перерыве я сказал игрокам, что игра стала сложнее для нас — но также стала сложнее для них. Поэтому нужно было продолжать верить, что мы можем выиграть матч. Верить, оставаться в игре, и тогда мы сможем выиграть матч".



"Одержать победу вдесятером — особенная вещь сама по себе, но она еще более особенная, когда это дерби Манчестера. Более особенная для фанатов, игроков, тренерского штаба", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".