Мареска: "Фернандеш заслуживал красную карточку, как и Фоден"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заслуживал удаления, как и полузащитник "горожан" Фил Фоден.

С середины первого тайма дерби Манчестера в воскресенье "Сити" играл вдесятером, потому что Фоден получил прямую красную карточку, ногой отмахнувшись от Фернандеша.



Мареска не оспаривает удаление своего подопечного, но считает, что рефери Майклу Оливеру стоило достать из кармана еще одну красную карточку.



"Думаю, красная карточка Фила Фодена — это красная карточка, но я также думаю, что в том же действии была красная карточка для Бруну Фернандеша".



"На скамейке я сразу же посмотрел повторы после красной карточки. Это чистая красная карточка для Фила, потому что он отреагировал".



"Но в том же действии ты также можешь видеть намерение Бруну. Поэтому да, на мой взгляд, это красная карточка для Фила, но также красная карточка для Бруну", —цитирует Мареску Sky Sports.