Рой Кин считает, что Фоден не заслуживал удаления в дерби Манчестера
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден не заслуживал удаления в дерби против "красных дьяволов".
В середине первого тайма победного для "Сити" дерби Манчестера (0:1) Фоден получил прямую красную карточку за то, что, лежа на газоне, ногой пнул капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша.
Однако Кину кажется, что Фернандеш не просто спровоцировал Фодена, а сам первым проявил грубость.
"Бруну сближается, пытается отобрать мяч, явным образом фолит на нем и слегка пинает его на газоне. Фоден поднимается, реагирует, и вот его удаляют".
"Полагаю, это классифицируется как грубое поведение, но кто в данном случае и повел себя грубо, так это Бруну".
Я не думаю, что это красная карточка для Фодена, я правда не думаю", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
13.09.2026 21:00
Просмотров: 367
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
А то что такой Юнайтед не заслуживал участвовать в дерби Манчестера,Кин ничего не рассказал...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий