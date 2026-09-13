Рой Кин считает, что Фоден не заслуживал удаления в дерби Манчестера

Фил Фоден Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден не заслуживал удаления в дерби против "красных дьяволов".

В середине первого тайма победного для "Сити" дерби Манчестера (0:1) Фоден получил прямую красную карточку за то, что, лежа на газоне, ногой пнул капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Однако Кину кажется, что Фернандеш не просто спровоцировал Фодена, а сам первым проявил грубость.

"Бруну сближается, пытается отобрать мяч, явным образом фолит на нем и слегка пинает его на газоне. Фоден поднимается, реагирует, и вот его удаляют".

"Полагаю, это классифицируется как грубое поведение, но кто в данном случае и повел себя грубо, так это Бруну".

Я не думаю, что это красная карточка для Фодена, я правда не думаю", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.





Метки Кин, Манчестер Сити, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2026 21:00

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  1. hunter022 13.09.2026 21:05 # hunter022
    А то что такой Юнайтед не заслуживал участвовать в дерби Манчестера,Кин ничего не рассказал...

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