Рой Кин считает, что Фоден не заслуживал удаления в дерби Манчестера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден не заслуживал удаления в дерби против "красных дьяволов".

В середине первого тайма победного для "Сити" дерби Манчестера (0:1) Фоден получил прямую красную карточку за то, что, лежа на газоне, ногой пнул капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша.



Однако Кину кажется, что Фернандеш не просто спровоцировал Фодена, а сам первым проявил грубость.



"Бруну сближается, пытается отобрать мяч, явным образом фолит на нем и слегка пинает его на газоне. Фоден поднимается, реагирует, и вот его удаляют".



"Полагаю, это классифицируется как грубое поведение, но кто в данном случае и повел себя грубо, так это Бруну".



Я не думаю, что это красная карточка для Фодена, я правда не думаю", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



