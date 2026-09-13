"Сити" вдесятером выиграл дерби Манчестера
Гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" вдесятером одержать победу 0:1 в дерби против "Манчестер Юнайтед".
Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу так и не успел поправиться к дерби. В стартовый состав относительно матча Лиги Чемпионов против "Сабаха" посреди недели вернулись Харри Магуайр, Диогу Далот и Маркус Рэшфорд.
По сравнению с выездом к "Порту" в старте у "горожан" произошла единственная перестановка. Это Эллиот Андерсон появился вместо Аюба Буадди.
Матч начался в невысоком темпе и без опасных моментов. Первое запоминающееся событие случилось на 23-й минуте, когда Фил Фоден, лежа на газоне, лягнул Бруну Фернандеша и сразу получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.
После удаления Фодена в игре "Сити" появилась некоторая злость. "Горожане" пытались атаковать вдесятером, хотя мячом владели меньше соперника.
На последней минуте первого тайма Маркус Рэшфорд опаснейшим образом исполнил штрафной, однако Джанлуиджи Доннарумму спасла штанга его ворот.
На 51-й минуте штанга еще раз выручила гостей, приняв на себя дальний удар Кобби Майну. Доннарумма с элементом везения забрал попавший в каркас ворот мяч.
На 60-й минуте Эрлинг Холанд на дальней штанге замкнул прострел Йошко Гвардиола с левого края штрафной площади. Радость "Сити" была прервана флажком лайнсмена, однако система VAR подтвердила, что офсайда не было, и гол легитимен — 0:1.
Не успев прийти в себя, "Юнайтед" едва не пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно обработал мяч на подступах к штрафной и пробил — штанга!
На 76-й минуте "Сити" упустил еще один момент на второй гол. Исполняя штрафной, Фернандес прострелил к воротам, а там ни у Холанда, ни и Марка Гехи удар не получился.
Как "дьяволы" ни старались, реальных моментов сравнять счет им не удалось, за исключением упущенной возможности Бриана Мбемо, который не смог пробить Доннарумму.
Удаление Фила Фодена оказало положительный эффект на "Сити", заставив "горожан" собраться и мобилизоваться. "Юнайтед" может винить только себя, потому что дважды попал в штангу, прежде чем пропустить от Холанда.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
13.09.2026 20:25
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Последние комментарии:
Сегодня разминка , битие мальчиков для битья..
А завтра будет реально топовая заруба ! Где все команды наигранные и несущие угрозу .. И этооо матч
Лидс - Ньюкасл !!!
Кто верит в Лидс , есть ли сочувствующие ?)
(ответить)
Пидарастерка лично он нищий
(ответить)
Поддержим манков !
Пусть в следующем матче звезды сойдутся и начнут серию , победюную!
(ответить)
МЮ клуб пидарасов
(ответить)
Пока еще рано. Но будто опять гонка 2 лошадок....эх чорле чорле
(ответить)
13.09.2026 20:45 #
quavo
Дело не в каземире, а в хуесосе керрике. Он не тренер от слова вообще, у мю крепкий состав
Источник: https://fapl.ru/posts/124449/?c=1
Ловите полупокера))
(ответить)
Что в МЮ за днари такие, что играя почти весь матч в большинстве умудряются проигрывать(
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ну че хуесосы мумушные.....сталичемпиенами?
(ответить)
Хули клава слетает на этом сайте хуесоса пихайло который напихал сюда все что можно , ебаный пидарас питерский
(ответить)
Вот без шуток, у вас нет ощущения, что если бы вместе с Фоденом удалили Бруно, МЮ бы не проиграл?
Только честно
(ответить)
Молодцы Сити, не сломались после удаления. Интрига в чемпе жива. МЮ печальный, конечно.
(ответить)
Натянули ситюкам победу. Вместо истинного мерила справедливости ВАР стал мощнейшим оружием судей для прикрытия своих косяков и некомпетентности, не хочу всякой конспирологии, но возможно и ангажированности.
Но МЮ всё равно не лучшим образом воспользовались преимуществом, должны были забивать и хоронить нефтяное зло, особенно в начале второго тайма.
(ответить)
оффсайд был...судьи VAR куплены ясно же...Оливер сам охуел
(ответить)
Мю позорище, просто пздц , так беззубо вьепать надо сподобиться. И прое6 чисто миши керрика, а не судеек, которые там нарисовали шляпу, но это другая история. Каллик это человек которого даже и около клуба быт не должно. Одни и теже грабли уже который год. До каких пор жтот хуесос будет рулить , вопрос. Но то что этот пассажир до ноября максимум- факт.
Зв оливера очко драл, человек даже не уровень рпл
(ответить)
Эм, кстати, у мю топовый состав. Просто тренер опять уже виноват.
Так-то тренер руина, а майну сантос и тилеманс ето топовая полузащита, далот и доргу топовые крайки, мага и решворд в 2026, и ебейший нап кунья)
(ответить)
В 24-ой ФИФке была такая херня, когда получаешь красную, твоя команда начинает лучше играть. Фоден им только мешал. Шутка, конечно. Но результат заслуженный.
(ответить)
Зимой их пошлёт Сеск. Поборются за Почетино.
(ответить)
13.09.2026 18:57 # удалить
kellborn
Какое же левое удаление. Я в ахуе с того, что вар не вмешался вообще.
Судья долбаеб полный. Единственное, удаление Фодена может даже на пользу Сити. Как он играет.
Источник: https://fapl.ru/posts/124434/?c=1#c8217618
Ну собственно о чем я и говорил. Вместо того, чтобы удалить Бруно за пинок Фодена под зад, судья удаляет Фодена, а VAR не вмешивается.
Кто то ещё будет пиздеть, что арабы не купили судей АПЛ и Ситюки честно побеждают?
(ответить)
Мареска- лысый, Слот- лысый. Вот и думайте.
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