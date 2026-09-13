"Сити" вдесятером выиграл дерби Манчестера

Гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" вдесятером одержать победу 0:1 в дерби против "Манчестер Юнайтед".

Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу так и не успел поправиться к дерби. В стартовый состав относительно матча Лиги Чемпионов против "Сабаха" посреди недели вернулись Харри Магуайр, Диогу Далот и Маркус Рэшфорд.



По сравнению с выездом к "Порту" в старте у "горожан" произошла единственная перестановка. Это Эллиот Андерсон появился вместо Аюба Буадди.



Матч начался в невысоком темпе и без опасных моментов. Первое запоминающееся событие случилось на 23-й минуте, когда Фил Фоден, лежа на газоне, лягнул Бруну Фернандеша и сразу получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.



После удаления Фодена в игре "Сити" появилась некоторая злость. "Горожане" пытались атаковать вдесятером, хотя мячом владели меньше соперника.



На последней минуте первого тайма Маркус Рэшфорд опаснейшим образом исполнил штрафной, однако Джанлуиджи Доннарумму спасла штанга его ворот.



На 51-й минуте штанга еще раз выручила гостей, приняв на себя дальний удар Кобби Майну. Доннарумма с элементом везения забрал попавший в каркас ворот мяч.



На 60-й минуте Эрлинг Холанд на дальней штанге замкнул прострел Йошко Гвардиола с левого края штрафной площади. Радость "Сити" была прервана флажком лайнсмена, однако система VAR подтвердила, что офсайда не было, и гол легитимен — 0:1.



Не успев прийти в себя, "Юнайтед" едва не пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно обработал мяч на подступах к штрафной и пробил — штанга!



На 76-й минуте "Сити" упустил еще один момент на второй гол. Исполняя штрафной, Фернандес прострелил к воротам, а там ни у Холанда, ни и Марка Гехи удар не получился.



Как "дьяволы" ни старались, реальных моментов сравнять счет им не удалось, за исключением упущенной возможности Бриана Мбемо, который не смог пробить Доннарумму.



Удаление Фила Фодена оказало положительный эффект на "Сити", заставив "горожан" собраться и мобилизоваться. "Юнайтед" может винить только себя, потому что дважды попал в штангу, прежде чем пропустить от Холанда.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче