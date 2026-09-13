"Сити" вдесятером выиграл дерби Манчестера

Эрлинг Холанд Гол Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" вдесятером одержать победу 0:1 в дерби против "Манчестер Юнайтед".

Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу так и не успел поправиться к дерби. В стартовый состав относительно матча Лиги Чемпионов против "Сабаха" посреди недели вернулись Харри Магуайр, Диогу Далот и Маркус Рэшфорд.

По сравнению с выездом к "Порту" в старте у "горожан" произошла единственная перестановка. Это Эллиот Андерсон появился вместо Аюба Буадди.

Матч начался в невысоком темпе и без опасных моментов. Первое запоминающееся событие случилось на 23-й минуте, когда Фил Фоден, лежа на газоне, лягнул Бруну Фернандеша и сразу получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.

После удаления Фодена в игре "Сити" появилась некоторая злость. "Горожане" пытались атаковать вдесятером, хотя мячом владели меньше соперника.

На последней минуте первого тайма Маркус Рэшфорд опаснейшим образом исполнил штрафной, однако Джанлуиджи Доннарумму спасла штанга его ворот.

На 51-й минуте штанга еще раз выручила гостей, приняв на себя дальний удар Кобби Майну. Доннарумма с элементом везения забрал попавший в каркас ворот мяч.

На 60-й минуте Эрлинг Холанд на дальней штанге замкнул прострел Йошко Гвардиола с левого края штрафной площади. Радость "Сити" была прервана флажком лайнсмена, однако система VAR подтвердила, что офсайда не было, и гол легитимен — 0:1.

Не успев прийти в себя, "Юнайтед" едва не пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно обработал мяч на подступах к штрафной и пробил — штанга!

На 76-й минуте "Сити" упустил еще один момент на второй гол. Исполняя штрафной, Фернандес прострелил к воротам, а там ни у Холанда, ни и Марка Гехи удар не получился.

Как "дьяволы" ни старались, реальных моментов сравнять счет им не удалось, за исключением упущенной возможности Бриана Мбемо, который не смог пробить Доннарумму.

Удаление Фила Фодена оказало положительный эффект на "Сити", заставив "горожан" собраться и мобилизоваться. "Юнайтед" может винить только себя, потому что дважды попал в штангу, прежде чем пропустить от Холанда.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче





Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2026 20:25

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 13.09.2026 21:27 # gidro-met
    Сегодня разминка , битие мальчиков для битья..

    А завтра будет реально топовая заруба ! Где все команды наигранные и несущие угрозу .. И этооо матч

    Лидс - Ньюкасл !!!

    Кто верит в Лидс , есть ли сочувствующие ?)

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  2. v-0987654321 13.09.2026 21:20 # v-0987654321
    Пидарастерка лично он нищий

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  3. gidro-met 13.09.2026 21:17 # gidro-met
    Поддержим манков !

    Пусть в следующем матче звезды сойдутся и начнут серию , победюную!

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  4. leshkov2006 13.09.2026 21:06 # leshkov2006
    МЮ клуб пидарасов

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  5. dembo 13.09.2026 20:59 # dembo
    Пока еще рано. Но будто опять гонка 2 лошадок....эх чорле чорле

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  6. dembo 13.09.2026 20:57 # dembo
    13.09.2026 20:45 #
    quavo

    Дело не в каземире, а в хуесосе керрике. Он не тренер от слова вообще, у мю крепкий состав

    Источник: https://fapl.ru/posts/124449/?c=1

    Ловите полупокера))

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  7. aliluya-nn 13.09.2026 20:53 # aliluya-nn
    Что в МЮ за днари такие, что играя почти весь матч в большинстве умудряются проигрывать(

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  8. nishanbaev 13.09.2026 20:50 # nishanbaev
    КОРОЛИ!!!

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  9. stalker2005 13.09.2026 20:46 # stalker2005
    Ну че хуесосы мумушные.....сталичемпиенами?

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  10. quavo 13.09.2026 20:42 # quavo
    Хули клава слетает на этом сайте хуесоса пихайло который напихал сюда все что можно , ебаный пидарас питерский

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  11. kellborn 13.09.2026 20:40 # kellborn
    Вот без шуток, у вас нет ощущения, что если бы вместе с Фоденом удалили Бруно, МЮ бы не проиграл?
    Только честно

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  12. alexomck 13.09.2026 20:37 # alexomck
    Молодцы Сити, не сломались после удаления. Интрига в чемпе жива. МЮ печальный, конечно.

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  13. sausage 13.09.2026 20:36 # sausage
    Натянули ситюкам победу. Вместо истинного мерила справедливости ВАР стал мощнейшим оружием судей для прикрытия своих косяков и некомпетентности, не хочу всякой конспирологии, но возможно и ангажированности.
    Но МЮ всё равно не лучшим образом воспользовались преимуществом, должны были забивать и хоронить нефтяное зло, особенно в начале второго тайма.

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  14. maximka 13.09.2026 20:36 # maximka
    оффсайд был...судьи VAR куплены ясно же...Оливер сам охуел

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  15. quavo 13.09.2026 20:36 # quavo
    Мю позорище, просто пздц , так беззубо вьепать надо сподобиться. И прое6 чисто миши керрика, а не судеек, которые там нарисовали шляпу, но это другая история. Каллик это человек которого даже и около клуба быт не должно. Одни и теже грабли уже который год. До каких пор жтот хуесос будет рулить , вопрос. Но то что этот пассажир до ноября максимум- факт.
    Зв оливера очко драл, человек даже не уровень рпл

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  16. dembo 13.09.2026 20:36 # dembo
    Эм, кстати, у мю топовый состав. Просто тренер опять уже виноват.
    Так-то тренер руина, а майну сантос и тилеманс ето топовая полузащита, далот и доргу топовые крайки, мага и решворд в 2026, и ебейший нап кунья)

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  17. halamadrid94 13.09.2026 20:35 # halamadrid94
    В 24-ой ФИФке была такая херня, когда получаешь красную, твоя команда начинает лучше играть. Фоден им только мешал. Шутка, конечно. Но результат заслуженный.

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  18. ataturk 13.09.2026 20:34 # ataturk
    Зимой их пошлёт Сеск. Поборются за Почетино.

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  19. kellborn 13.09.2026 20:34 # kellborn
    13.09.2026 18:57 # удалить
    kellborn

    Какое же левое удаление. Я в ахуе с того, что вар не вмешался вообще.

    Судья долбаеб полный. Единственное, удаление Фодена может даже на пользу Сити. Как он играет.

    Источник: https://fapl.ru/posts/124434/?c=1#c8217618

    Ну собственно о чем я и говорил. Вместо того, чтобы удалить Бруно за пинок Фодена под зад, судья удаляет Фодена, а VAR не вмешивается.

    Кто то ещё будет пиздеть, что арабы не купили судей АПЛ и Ситюки честно побеждают?

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  20. akado 13.09.2026 20:34 # akado
    Мареска- лысый, Слот- лысый. Вот и думайте.

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