Левый защитник "Астон Виллы" Ян Матсен пропустит до двух месяцев с травмой лодыжки.

Матсен повредил свою правую лодыжку в столкновении с Джеймсом Макати в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.



Позже тем же днем 24-летний голландец прошел МРТ-обследование, которое исключило перелом, но обнаружило повреждение сухожилия.



The Athletic ожидает, что теперь Матсен пропустит от шести до восьми недель. Частично отсутствие Яна будет сглажено грядущим расширенным международным перерывом.



С уходом Люки Диня в ПСЖ Матсен превратился в твердого игрока основы "Виллы", так что это будет чувствительная потеря для команды Унаи Эмери.



В отсутствие Матсена сыграть на левом фланге обороны могут Маттео Руджери или Аарон Ван-Биссака.