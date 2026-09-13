Матсен пропустит до двух месяцев
Левый защитник "Астон Виллы" Ян Матсен пропустит до двух месяцев с травмой лодыжки.
Матсен повредил свою правую лодыжку в столкновении с Джеймсом Макати в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.
Позже тем же днем 24-летний голландец прошел МРТ-обследование, которое исключило перелом, но обнаружило повреждение сухожилия.
The Athletic ожидает, что теперь Матсен пропустит от шести до восьми недель. Частично отсутствие Яна будет сглажено грядущим расширенным международным перерывом.
С уходом Люки Диня в ПСЖ Матсен превратился в твердого игрока основы "Виллы", так что это будет чувствительная потеря для команды Унаи Эмери.
В отсутствие Матсена сыграть на левом фланге обороны могут Маттео Руджери или Аарон Ван-Биссака.
13.09.2026 20:00
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