Хаби Алонсо: Мы получили, что заслуживали"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо считает, что его заслужила потерять два очка против "Халла".

Открыв счет против "Халла" уже на седьмой минуте, еще в первом тайме "Челси" пропустил дважды и лишь благодаря голу Жоао Педро на 66-й минуте ушел от поражения — 2:2.



Алонсо признает, что "Челси" мог как победить, так и проиграть, поэтому Хаби не может назвать результат субботнего матча Премьер-Лиги несправедливым.



"Мы расстроены результатом. Мы хотели одержать победу. Мы должны быть расстроены некоторыми частями своей игры, особенно когда мы повели в счете. Мы были слишком податливы при ответном голе. Мы можем действовать лучше. Хорошо сыграть 15 или 20 минут — это недостаточно. Вы должны быть на высоте все 90 минут. Временами нам не удается поддерживать импульс и темп. Мы могли сделать больше, потому что у нас были моменты".



"Мы имели один или два хороших момента, чтобы забить победный гол, но при этом были уязвимы в обороне. Мы не рады. Мы можем действовать лучше. Мы получили, что заслуживали", — цитирует Алонсо Goal.