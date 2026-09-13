Андерсон: "Получаю мяч — играю на Холанда"

Полузащитник "Манчестер Сити" Эллиот Андерсон рассказал, о чем думает в первую очередь, когда получает мяч.

С момента своего перехода из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов Андерсон сразу же закрепился в стартовом составе "Сити".



По словам Андерсона, он инстинктивно стремится играть на Холанда, который был главным поставщиком голов для "Сити" в последние годы,



"На нас лежит ответственность обеспечивать его моментами, и моя первая мысль в момент приема мяча: "Где Эрлинг?"



"Думаю, это лучшая мысль, что может прийти тебе в голову. Разумеется, он очень опасный бомбардир, и если мы сможем обеспечивать его хорошими передачами и хорошими моментами, тогда он будет по-настоящему счастлив", — цитирует Андерсона ESPN.