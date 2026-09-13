Джейдон Санчо не вернется в "Боруссию"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач исключил возвращение в клуб вингера Джейдона Санчо.

Санчо остается свободным агентом после того, как в конце прошлого сезона, проведенного в "Астон Вилле" на правах аренды, у него истек контракт с "Манчестер Юнайтед".



Ранее в своей карьере Санчо провел два успешных периода в "Боруссии", однако новому пришествию 26-летнего англичанина в Дортмунд не бывать.



"Думаю, мы действительно хорошо провели летнее трансферное окно. Мы очень хорошо укомплектованы. У нас очень глубокий состав. У нас 26 полевых игроков, многие из них молоды".



"Следовательно нам не нужно об этом (Санчо) беспокоиться", — цитирует Ковача Bild.