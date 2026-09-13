Валенсия считает, что Невиллу стоит вернуться к тренерской работе

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия считает, что его бывшему одноклубнику Гари Невиллу стоит вернуться к тренерской работе.

Карьера Невилла в качестве главного тренера оказалась ограничена тремя месяцами в "Валенсии", из которой Гари был уволен в марте 2016.



Сейчас Невилл является одним из самых успешных и уважаемых футбольных экспертов, однако Валенсия не хочет, чтобы Гари закапывал свой тренерский талант.



"Гари Невилл всегда был очень добр ко мне — с тех пор, как я юниором прибыл в клуб. Я смог очень рано увидеть, что он великолепен в общении, он лидер".



"Я очень рад за него. Рад, какую карьеру он построил — на футбольном поле и за его пределами. Замечательно, что он по-прежнему тесно связан с футболом, и я думаю, он один из лучших в том, что он делает".



"Конечно, у него уже был короткий период в качестве тренера, и в "Валенсии" у него не сложилось. В той команде ему не хватало игроков с большим именем, он не смог пригласить желаемых игроков, и поэтому у него возникли сложности".



"Я был бы рад увидеть его возвращение к тренерской работе, даже в Премьер-Лиге, потому что он страстный парень, которому есть что сказать и чем поделиться. Думаю, он был бы замечательным тренером сейчас".



"Я смотрю на других своих партнеров по команде и думаю, что кто-нибудь вроде Неманьи Видича стал бы отличным тренером. У него отличный характер для этой роли — наподобие Уэйна Руни", — цитирует Валенсию Daily Mirror.