Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк решает, уходить ли из сборной Голландии, чтобы сосредоточиться на выступлении за свой клуб.

В течение своей карьеры Ван Дейк сыграл за голландскую сборную 96 матчей, последним из которых стало поражение от Марокко в 1/16 финала Чемпионата Мира минувшим летом.



Ранний вылет с ЧМ-2026 стоил Рональду Куману работы, и новым главным тренером сборной Голландии стал легенда "Барселоны" Хави Эрнандес.



Как сообщает Daily Mirror, Ван Дейк встретился с Хави после матча "Ливерпуля" против "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели.



В ближайшие недели Ван Дейк и Хави планируют снова встретиться, и тогда 35-летний защитник окончательно определится насчет продолжения или завершения своей международной карьеры.



Добавим, от контракта Ван Дейка с "Ливерпулем" остается один год, и после Нового года клуб будет готов обсудить будущее Виргила, приняв во внимание все факторы, включая фактор сборной.