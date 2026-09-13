"Бавария" готова подобрать Вирца

Немецкая "Бавария" готова подобрать Флориана Вирца, если "Ливерпуль" окончательно разочаруется в своем плеймейкере.

"Бавария" хотела Вирца еще летом 2025, но отказалась переплачивать за Флориана, который в итоге перешел из "Байера" в "Ливерпуль" за 116 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Вирц лишь забил пять голов и отдал три результативные передачи в 33 матчах Премьер-Лиги. В новой кампании Флориана пока ни разу не отличился и отметился только одним "ассистом".



Очевидно, Вирц до сих пор не оправдывает свой ценник, хотя главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола не теряет надежд раскрыть дорогостоящее приобретение своего клуба.



Но если "Ливерпуль" утратит веру в Вирца, или сам Флориан решит сменить обстановку, "Бавария" будет готова этим воспользоваться.



По информации TEAMtalk, Вирц остается на радаре у "Баварии", которая по-прежнему очень высоко ценить 23-летнего немца, несмотря на все проблемы того в Англии.