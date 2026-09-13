Аморим раскритиковал легенд "Юнайтед"

Рубен Аморим Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим раскритиковал легенд своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед".

14 месяцев Аморима в "Юнайтед" были очень непростым периодом, на протяжении которого Рубена регулярно критиковали за свой стиль игры.

Особенно Амориму доставалось от бывших игроков "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Роя Кина, Уэйна Руни и Пола Скоулза, и Рубен до сих пор держит на них зуб.

"В прошлом я был в клубе со множеством легенд, и они высказывают важные мнения, они много говорят о разных вещах. Они жили во времена, которые были совершенно другими".

"Нам нужно время, но сколько времени у нас будет, зависит от клуба, а не от меня. Нам нужно заложить фундамент, чтобы стабильно побеждать, и это требует времени. Если посмотреть на Премьер-Лигу, то сколько времени потребовалось "Арсеналу", чтобы побеждать?"

"А если мы также посмотрим в Италии на "Ювентус" и "Интер"? Чтобы стабильно побеждать и построить что-нибудь, требуется время", — цитирует Аморима The Sun.





Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Милан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2026 13:00

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  1. breadpeat 13.09.2026 13:26 # breadpeat
    Да много болтунов, главное чтобы в руководстве адекватные люди, хотя постойте

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  2. sausage 13.09.2026 13:23 # sausage
    Тут прав цыган, но это не оьменяет того, что он совсем не та фигура для МЮ и что он там прилично обосрался.

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