Аморим раскритиковал легенд "Юнайтед"

Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим раскритиковал легенд своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед".

14 месяцев Аморима в "Юнайтед" были очень непростым периодом, на протяжении которого Рубена регулярно критиковали за свой стиль игры.



Особенно Амориму доставалось от бывших игроков "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Роя Кина, Уэйна Руни и Пола Скоулза, и Рубен до сих пор держит на них зуб.



"В прошлом я был в клубе со множеством легенд, и они высказывают важные мнения, они много говорят о разных вещах. Они жили во времена, которые были совершенно другими".



"Нам нужно время, но сколько времени у нас будет, зависит от клуба, а не от меня. Нам нужно заложить фундамент, чтобы стабильно побеждать, и это требует времени. Если посмотреть на Премьер-Лигу, то сколько времени потребовалось "Арсеналу", чтобы побеждать?"



"А если мы также посмотрим в Италии на "Ювентус" и "Интер"? Чтобы стабильно побеждать и построить что-нибудь, требуется время", — цитирует Аморима The Sun.