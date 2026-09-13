"Монако" повысил цену за Ламина Камара до 60 млн. фунтов
"Монако" решил повысить до 60 миллионов фунтов цену за полузащитника Ламина Камара, чей переход в "Челси" сорвался.
В заключительный день летнего трансферного окна Камара должен был перейти в "Челси", который согласовал покупку Ламина за 47 млн. фунтов.
В последний момент "Монако" отказался от сделки и сохранил Камара, однако с высокой вероятностью Ламин покинет в 2027 году — следующим летом или уже в январе.
"Монако" ожидает интереса к Камара со стороны других клубов, помимо "Челси". Например, 22-летний игрок сборной Сенегала находится на радаре у "Ливерпуля".
Журналист Бен Джейкобс ожидает, что теперь "Монако" оценивает Камара уже в 60 млн. фунтов и верит, что без проблем выручит указанную сумму.
13.09.2026 12:00
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