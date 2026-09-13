Шешко: "Чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлом сезоне"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко признался, что чувствует себя гораздо лучше в своем втором сезоне на "Олд Траффорд".

Шешко неоднозначно провел свой дебютный сезон за "Юнайтед", тогда как второй начался для Беньямина с травмы.



Однако сейчас Шешко вернулся в строй и чувствует, что его форма становится только лучше.



"Я чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, потому что тогда я сменил страну, и все было в новинку для меня".



"Но сейчас я по-настоящему наслаждаюсь, я счастлив здесь, я люблю жизнь здесь, у меня замечательные партнеры по команде, и мне не на что пожаловаться".



"Разумеется, чем больше матчей я провожу, тем комфортнее себя чувствую, тем увереннее себя чувствую в игре".



"Разумеется, мой фокус лишь на том, чтобы забивать голы и делать все для клуба, связывая игру и выполняя мелочи, из которых складывается игра".



"Думаю, это случилось вовремя, но, повторюсь, я чувствую себя лучше и лучше с каждым днем, и это самое важное", — цитирует Шешко Sky Sports.