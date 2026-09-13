Мерсон: "Состав МЮ никуда не годится, их не будет в топ-5"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал летние приобретения "Манчестер Юнайтед" и заявил, что "красные дьяволы" не попадут в топ-5 Премьер-Лиги.
Минувшим летом "Юнайтед" потратил 155 миллионов фунтов на трех новых полузащитников, однако Мерсон считает, что "дьяволы" по-прежнему слабы, особенно в обороне.
Упущенная победа против "Эвертона" в прошлый уикенд (2:2) лишний раз убедила Мерсона, что "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
"Я постоянно это говорю: я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" совершил очень хорошие приобретения. Их состав по-прежнему недостаточно хорош. Их состав никуда не годится".
"В обороне их подбор игроков никуда не годится. Они пропустили два гола против "Эвертона", и это были хорошие два гола, но оба случились с границы штрафной площади. Все игроки находились позади мяча".
"Если вы ведете в счете, выпустите еще одного нападающего. Не нужно убирать нападающего и выпускать защитника. Не давайте сопернику эту возможность".
"Вместо этого "Юнайтед" лишь спровоцировал давление, под которым оказался. Не нужно этого делать, особенно если вы являетесь большой командой".
"Если вы "Ковенри", и вы повели против "Эвертона", вы, конечно, выпустите защитника. Но от "Манчестер Юнайтед" я этого не представляю. Если бы вы диктовали игру, "Эвертон" никогда бы не создал этот момент для Эйнсли Мэйтланд-Найлса".
"Поэтому я обеспокоен, и поэтому я не поместил "Манчестер Юнайтед" в свои топ-5 на старте сезона. С тех пор ничего не изменилось. Когда вы играете матчи вничью, это ранит", — сообщил Мерсон Sky Sports.
13.09.2026 10:00
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