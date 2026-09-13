4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 сентября, двумя поединками продолжится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КОВЕНТРИ — БРАЙТОН 16:00



"Ковентри" проиграл все три своих первых матча в этом сезоне Премьер-Лиги, не забив ни одного гола. "Брайтон" потерпел лишь одно поражение в 14 последних поединках чемпионата против новичков дивизиона (7 побед, 6 ничьих). "Небесно-голубые" выиграли все три последние домашние встречи с "чайками" в чемпионате.



Хаджи Райт, Кейн Кеслер-Хейден, Джош Экклс, Люк Вулфенден и Сидики Шериф не помогут "Ковентри" из-за проблем со здоровьем.



Матс Виффер, Джек Хиншелвуд, Зейдок Йоханна, Янкуба Минте, Каору Митома, Стефанос Цимас и Эван Фергюсон пока не готовы покинуть лазарет "Брайтона", но надеются вернуться в строй Михаэль Свобода, Феми Азиз и Жоржиньо Рюттер.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" выиграл девять из 10 домашних матчей Премьер-Лиги с момента назначения Майкла Кэррика в январе (1 поражение), во всех девяти забивая минимум дважды. "Манчестер Сити" может оформить четыре победы подряд на старте сезона Премьер-Лиги в седьмой раз в своей истории, что стало бы рекордом среди всех клубов. "Горожане" выиграли только одну из четырех последних встреч с "красными дьяволами" в высшем дивизионе (1 ничья, 2 поражения), хотя перед этим — пять из шести (1 поражение).



"Юнайтед" устроит фитнес-тест для защитника Люка Шоу, но Том Хитон, Маттейс Де Лигт, Мануэль Угарте, Карлос Балеба и Амад Диалло шансов сыграть не имеют.



"Сити" снова может рассчитывать на Нико О'Райли, но Жереми Доку пока не поправился.