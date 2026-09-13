"Арсенал" одержал тяжелую победу над "Сандерлендом"
"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона благодаря тяжелой победе 0:2 в гостях у "Сандерленда".
Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с 1:1 против "Брентфорда" в прошлый уикенд.
Относительно выезда к "Наполи" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "канониров" влились Риккардо Калафьори, Майлс Льюис-Скелли, Христос Цолис и Кай Хаверц, заменив Пьеро Инкапье, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.
Первое слово в матче сказали гости, однако оказавшемуся прямо перед воротами Букайо Сака не удалось укротить мяч.
Далее пару раз на себя обратил внимание Хаверц, но этим "Арсенал" и ограничился в первом тайме, не создав реальных моментов открыть счет.
Второй тайм начался с того, что Эзри Конса повалил в своей штрафной Данни Балларда, и рефери назначил пенальти. Однако Энцо Ле Фе с 11-метровой отметки не смог переиграть Давида Райю.
Как это нередко бывает, расплата за эту осечку не заставила себя ждать. Вышедший на замену Бруно Гимараэс нанес классный дальний удар с отскоком от перекладины — 0:1.
"Сандерленд" был вынужден раскрываться и рисковать, благодаря чему у "Арсенала" стали возникать возможности для контратак.
На 78-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "котов". Это Юрриен Тимбер головой замкнул подачу Мартином Эдегором штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Из-за того, что разница в счете оставалась минимальной, концовка получилась очень напряженной, однако "Арсенал" выстоял под натиском "Сандерленда". Более того, на исходе компенсированного времени Сака заработал пенальти, Рейнилду Мандава получил вторую желтую карточку, и сам же Букайо поставил точку в матче — 0:2.
Учитывая выезд в Неаполь посреди недели, этому матчу всегда было суждено стать непростым для "Арсенала". Так оно и вышло, и кто знает, как повернулась бы игра, если бы "Сандерленд" реализовал свой пенальти.
"Сандерленд" — "Арсенал". Отчет о матче
13.09.2026 00:00
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Последние комментарии:
щель88-подобным остается лишь перламутровые капли благодати по морде размазывать
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Судьи настолько лояльны к Арсеналу, что левые пенки рисуют на угловых) ..да и жк Магальяешу дали ни за что) ..хреновенько отсудил судья
..Райя лучший сегодня был
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Бруно топ гол! Гол тура, если не гол сезона!
РАЙЯ!!!! Ну что за матч выдал кипер, пенальти отбил, в сложных моментах выручал!
Игрок матча, не иначе.
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Гнильмораес привыкает к аппарату.
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Почти половина команд идут без поражений пока что,
Лига сильна как никогда
(Челси тоже по идее , т к vs. кабинетки - это не в счёт)
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У котов 1.64 xG против Арсенала. А=ху=еть.
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Как же все команды полыхают от этой гнили, смотреть тошно
Придется за Сити притопить
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Райа игрок матча! Люблю такие матчи, напоминает АПЛ 2000ых!
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Хороший тур.. все на позитиве )
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Самый сложный матч. Сандерленду стоит отдать должное, боролись до конца. Райа топ, Гимараеш положил красиво) 6 побед из 6. Осталось два матча в гостях и перерыв на сборные
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Накабинетили левую пенку в свои ворота, чтобы на классе закабинетить гол, а за ним и матч
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Гнильсенал в своем гнильсенальном стиле победил на классе в равном матче.
Сандерленд духовитая команда, но обьективно кроме ыизухи ничего не предлагают, просто потолкаться, покидать навесы ауты.
Но любая другая команда кроме арсенала пропустила бы сто процентов при таком давлении с аутов угловых навесов и так далее.
Арсенал в этом хорош.
Но глубина в атаке может их подкосить по ходу сезона.
А так вцелом не одной причины им прое6ать чемпик. Все остальные дырявое говнище густоподобное
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Короче да, это был самый сложный матч пока что. Коты на второй тайм вышли одичавшие. Я думал они подавят минут 10-15 и Арсик вернет контроль, но нихуя. А ведь интриги могло и не быть, если бы Сака решал два своих убойнейших момента.
Судья просто проебал игру, я почти уверен - хуй он получит назначение на некст тур)
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Ожидаемо.
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Райя бист
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Гнильсенал идёт за второй чашкой.
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