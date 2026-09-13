"Арсенал" одержал тяжелую победу над "Сандерлендом"

"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона благодаря тяжелой победе 0:2 в гостях у "Сандерленда".

Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с 1:1 против "Брентфорда" в прошлый уикенд.



Относительно выезда к "Наполи" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "канониров" влились Риккардо Калафьори, Майлс Льюис-Скелли, Христос Цолис и Кай Хаверц, заменив Пьеро Инкапье, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.



Первое слово в матче сказали гости, однако оказавшемуся прямо перед воротами Букайо Сака не удалось укротить мяч.



Далее пару раз на себя обратил внимание Хаверц, но этим "Арсенал" и ограничился в первом тайме, не создав реальных моментов открыть счет.



Второй тайм начался с того, что Эзри Конса повалил в своей штрафной Данни Балларда, и рефери назначил пенальти. Однако Энцо Ле Фе с 11-метровой отметки не смог переиграть Давида Райю.



Как это нередко бывает, расплата за эту осечку не заставила себя ждать. Вышедший на замену Бруно Гимараэс нанес классный дальний удар с отскоком от перекладины — 0:1.



"Сандерленд" был вынужден раскрываться и рисковать, благодаря чему у "Арсенала" стали возникать возможности для контратак.



На 78-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "котов". Это Юрриен Тимбер головой замкнул подачу Мартином Эдегором штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Из-за того, что разница в счете оставалась минимальной, концовка получилась очень напряженной, однако "Арсенал" выстоял под натиском "Сандерленда". Более того, на исходе компенсированного времени Сака заработал пенальти, Рейнилду Мандава получил вторую желтую карточку, и сам же Букайо поставил точку в матче — 0:2.



Учитывая выезд в Неаполь посреди недели, этому матчу всегда было суждено стать непростым для "Арсенала". Так оно и вышло, и кто знает, как повернулась бы игра, если бы "Сандерленд" реализовал свой пенальти.



"Сандерленд" — "Арсенал". Отчет о матче