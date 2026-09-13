"Арсенал" одержал тяжелую победу над "Сандерлендом"

Бруно Гимараэс "Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона благодаря тяжелой победе 0:2 в гостях у "Сандерленда".

Стартовый состав "черных котов" не изменился по сравнению с 1:1 против "Брентфорда" в прошлый уикенд.

Относительно выезда к "Наполи" в Лиге Чемпионов посреди недели в стартовый состав "канониров" влились Риккардо Калафьори, Майлс Льюис-Скелли, Христос Цолис и Кай Хаверц, заменив Пьеро Инкапье, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.

Первое слово в матче сказали гости, однако оказавшемуся прямо перед воротами Букайо Сака не удалось укротить мяч.

Далее пару раз на себя обратил внимание Хаверц, но этим "Арсенал" и ограничился в первом тайме, не создав реальных моментов открыть счет.

Второй тайм начался с того, что Эзри Конса повалил в своей штрафной Данни Балларда, и рефери назначил пенальти. Однако Энцо Ле Фе с 11-метровой отметки не смог переиграть Давида Райю.

Как это нередко бывает, расплата за эту осечку не заставила себя ждать. Вышедший на замену Бруно Гимараэс нанес классный дальний удар с отскоком от перекладины — 0:1.

"Сандерленд" был вынужден раскрываться и рисковать, благодаря чему у "Арсенала" стали возникать возможности для контратак.

На 78-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "котов". Это Юрриен Тимбер головой замкнул подачу Мартином Эдегором штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Из-за того, что разница в счете оставалась минимальной, концовка получилась очень напряженной, однако "Арсенал" выстоял под натиском "Сандерленда". Более того, на исходе компенсированного времени Сака заработал пенальти, Рейнилду Мандава получил вторую желтую карточку, и сам же Букайо поставил точку в матче — 0:2.

Учитывая выезд в Неаполь посреди недели, этому матчу всегда было суждено стать непростым для "Арсенала". Так оно и вышло, и кто знает, как повернулась бы игра, если бы "Сандерленд" реализовал свой пенальти.

"Сандерленд" — "Арсенал". Отчет о матче





Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2026 00:00

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Последние комментарии:




  1. vlad17 13.09.2026 00:33 # vlad17
    щель88-подобным остается лишь перламутровые капли благодати по морде размазывать

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  2. aliluya-nn 13.09.2026 00:21 # aliluya-nn
    Судьи настолько лояльны к Арсеналу, что левые пенки рисуют на угловых) ..да и жк Магальяешу дали ни за что) ..хреновенько отсудил судья
    ..Райя лучший сегодня был

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  3. serj14 13.09.2026 00:18 # serj14
    Бруно топ гол! Гол тура, если не гол сезона!

    РАЙЯ!!!! Ну что за матч выдал кипер, пенальти отбил, в сложных моментах выручал!
    Игрок матча, не иначе.

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  4. alexander-isak 13.09.2026 00:16 # alexander-isak
    Гнильмораес привыкает к аппарату.

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  5. gidro-met 13.09.2026 00:14 # gidro-met
    Почти половина команд идут без поражений пока что,
    Лига сильна как никогда
    (Челси тоже по идее , т к vs. кабинетки - это не в счёт)

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  6. redwhitegun 13.09.2026 00:06 # redwhitegun
    У котов 1.64 xG против Арсенала. А=ху=еть.

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  7. gidro-met 13.09.2026 00:06 # gidro-met
    Как же все команды полыхают от этой гнили, смотреть тошно

    Придется за Сити притопить

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  8. ivan-tns 13.09.2026 00:05 # ivan-tns
    Райа игрок матча! Люблю такие матчи, напоминает АПЛ 2000ых!

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  9. sherlock2025 13.09.2026 00:05 # sherlock2025
    Хороший тур.. все на позитиве )

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  10. paroljlogin7237 13.09.2026 00:05 # paroljlogin7237
    Самый сложный матч. Сандерленду стоит отдать должное, боролись до конца. Райа топ, Гимараеш положил красиво) 6 побед из 6. Осталось два матча в гостях и перерыв на сборные

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  11. vlad17 13.09.2026 00:05 # vlad17
    Накабинетили левую пенку в свои ворота, чтобы на классе закабинетить гол, а за ним и матч

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  12. dembo 13.09.2026 00:04 # dembo
    Гнильсенал в своем гнильсенальном стиле победил на классе в равном матче.

    Сандерленд духовитая команда, но обьективно кроме ыизухи ничего не предлагают, просто потолкаться, покидать навесы ауты.

    Но любая другая команда кроме арсенала пропустила бы сто процентов при таком давлении с аутов угловых навесов и так далее.
    Арсенал в этом хорош.
    Но глубина в атаке может их подкосить по ходу сезона.

    А так вцелом не одной причины им прое6ать чемпик. Все остальные дырявое говнище густоподобное

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  13. redwhitegun 13.09.2026 00:04 # redwhitegun
    Короче да, это был самый сложный матч пока что. Коты на второй тайм вышли одичавшие. Я думал они подавят минут 10-15 и Арсик вернет контроль, но нихуя. А ведь интриги могло и не быть, если бы Сака решал два своих убойнейших момента.
    Судья просто проебал игру, я почти уверен - хуй он получит назначение на некст тур)

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  14. dexter 13.09.2026 00:01 # dexter
    Ожидаемо.

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  15. gameboy 13.09.2026 00:01 # gameboy
    Райя бист

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  16. andrey-afanasiev 13.09.2026 00:00 # andrey-afanasiev
    Гнильсенал идёт за второй чашкой.

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