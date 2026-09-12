Ираола: "Все вингеры будут играть справа и слева"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что Брадли Барколя и другие вингеры будут играть на разных флангах на протяжении сезона.

Сыграв посреди недели против "Атлетико" на правом краю атаки, в субботу против "Фулхэма" Барколя вышел на левый фланг.



После безголевой ничьей Ираола заявил, что продолжит в том же духе, и это касается не только Барколя, но также других фланговых нападающих.



"Думаю, я уже много раз это говорил. У нас есть четверо вингеров. Наверное, до старта сезона все говорили, что у нас больше левых вингеров, чем правых, потому что они чаще играют там".



"Думаю, все вингеры будут играть справа и будут играть слева. Это зависит от матча, от наших ощущений и от того, где они будут опаснее. Анализируя это, мы будем ставить их справа или слева".



"Все четверо уже поиграли на обоих краях, и так будет весь сезон. Много раз мы будем предпочитать одни и те же варианты".



"Думаю, в случае с Брадли мы улучшает его физические кондиции, потому что он совсем не играл в предсезонный период. Он сыграл хорошую часть матча сегодня — немного больше, чем против "Атлетико" три дня назад".



"У него был хороший момент во втором тайме, его удар заблокировали, но он хорошо подключился".



"Наверное, теперь мы знаем, что он может играть больше. Важно давать ему минуты, наращивать его уверенность. Это игрок, который заслуживает нашей поддержки", — цитирует Ираолу Sky Sports.