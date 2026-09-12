"Тоттенхэм" и "Эвертон" сыграли 0:0

"Тоттенхэм" в четвертом матче Премьер-Лиги подряд не смог забить, сыграв вничью 0:0 с "Эвертоном".

Главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби поменял обоих крайних защитников по причине травм, на сей раз доверившсь Энди Робертсону и Арчи Грею. Также в старт вернулся Матеуш Фернандеш.



После своего спасительного гола против "Манчестер Юнайтед" Эйнсли Мэйтланд-Найлс был награжден местом в стартовом составе "ирисок".



Матч начался со шквала атак домашней команды, однако гости выдержали этот натиск, который со временем иссяк. В итоге за весь первый тайм хозяева так ни разу и не пробили в створ.



Во втором тайме игра откровенно навевала скучу. На 65-й минуте голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински едва не совершил привоз, но сам же исправился и ногой отразил удар Кирнана Дьюсбери-Холла.



На 75-й минуте "Эвертон" имел еще один момент. Бреннан Джонсон был выведен на удар внутри штрафной, но даже не попал по воротам.



Вырвать победу для "шпор" на предпоследней минуте основного времени мог Лукас Бергвалл, но его дальний удар был отражен Джорданом Пикфордом.



"Тоттенхэм" снова не смог победить или хотя бы забить. "Шпоры" вроде бы здорово начали матч, но очень скоро сдулись.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче