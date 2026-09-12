"Тоттенхэм" и "Эвертон" сыграли 0:0
"Тоттенхэм" в четвертом матче Премьер-Лиги подряд не смог забить, сыграв вничью 0:0 с "Эвертоном".
Главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби поменял обоих крайних защитников по причине травм, на сей раз доверившсь Энди Робертсону и Арчи Грею. Также в старт вернулся Матеуш Фернандеш.
После своего спасительного гола против "Манчестер Юнайтед" Эйнсли Мэйтланд-Найлс был награжден местом в стартовом составе "ирисок".
Матч начался со шквала атак домашней команды, однако гости выдержали этот натиск, который со временем иссяк. В итоге за весь первый тайм хозяева так ни разу и не пробили в створ.
Во втором тайме игра откровенно навевала скучу. На 65-й минуте голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински едва не совершил привоз, но сам же исправился и ногой отразил удар Кирнана Дьюсбери-Холла.
На 75-й минуте "Эвертон" имел еще один момент. Бреннан Джонсон был выведен на удар внутри штрафной, но даже не попал по воротам.
Вырвать победу для "шпор" на предпоследней минуте основного времени мог Лукас Бергвалл, но его дальний удар был отражен Джорданом Пикфордом.
"Тоттенхэм" снова не смог победить или хотя бы забить. "Шпоры" вроде бы здорово начали матч, но очень скоро сдулись.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
12.09.2026 21:25
Просмотров: 608
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Роджерс 8 голевых действий за 6 матчей
Палмер 6 голевых действий за 6 матчей
Жоао 6 голевых действий за 5 матчней
Императоры!
(ответить)
Цолис с такой игрой опять не выйдет на второй тайм)
(ответить)
Какой нахуй бизнес форум - огонь по неметчине!
Бизнес-форум России, США и Германии планируют провести в 2027 году.
(ответить)
Видно, как команда прибавляет. Пока нет сыгранности в центре поля . Защита играет уже не плохо. Волна идет от защиты словно.
Но очевидно - главный провал Тоттенхэма - это нападение.
Главный провал - Соланке. Хз, что чувак уровня чемпионшипа делает на поле. Оживить и продать …
Летом в аренду ушел Мур. Вот жаль, лучше бы он остался на был на острие. Талантище.
Ришарлисон никогда не нравился. Я считаю, что это тоже провальный трансфер.
(ответить)
Там Делап проткнул Виллу метров с 35 в соло, принеся эпичные 3 очка Фореста.
Ну а Дисаси на ровном месте Красную заработал , и КП ведя в счёте по итогу слил Ипсвичу.
У Ипсвича теперь 6 баллов как у ЛФК и Брентфорда
(ответить)
Всё как я говорил. ТТХ либо вылетит, либо к концу сезона мы увидим настоящий петунхем.
(ответить)
И этот чел выгодняет Ришарлисона, своего лучшего атакующего игрока. Мда.
(ответить)
Ну шпоры канешн хотя бы выглядят более менее монолитно в защите
Но купить игроков на поллярда, причем львиная доля на игроков атаки и креатив в центр и забить 0 голов за 4 тура ...
Хз канешн что лучше, потратить бабки на атаку и никуя не забивать. Или глотать как чолсе 2+ каждый матч
За что так императорси не везет? Ну почему палестра и кайседо сломались???? Почему мы должны смотреть на джеймса в центре и густу е6аную ...та за шо. ссууууукааааа
(ответить)
Петушиный кринж
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий