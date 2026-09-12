Алонсо хочет, чтобы "Челси" побеждал "скучно"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что он предпочел бы одерживать скучные победы, нежели радовать зрителей яркой игрой без результата.

В субботу "Челси" провел захватывающий матч против "Халла", но так и не смог дожать новичка Премьер-Лиги во втором тайме — 2:2.



Таким образом, "Челси" пропустил 12 голов в шести матчах при Алонсо, и яркая игра в атаке не всегда компенсирует огрехи в обороне. Хаби надеется это поправить.



"Возможно, это было зрелищно, но я надеюсь, однажды вы скажете, что это был скучный матч, но мы одержали победу и не обеспечили эти зрелищные моменты".



"Мы своего рода повторяем одни и те же шаблоны. Потребуется время, чтобы исправить это. Когда мы ведем в счете, нам все равно нужно сражаться и не позволять сопернику так легко отыгрываться, особенно в случае с первым голом. Мы можем действовать гораздо лучше. Мы были слишком податливы".



"Наша игра утратила импульс, настроение изменилось. Нам нужно об этом поговорить и этим заняться. Мы станет лучше, но это влияет на нашу игру", — цитирует Алонсо Sky Sports.