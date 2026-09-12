Ираола: "Нам не хватило свежести против "Фулхэма"

Андони Ираола Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола признал, что его команде не хватило свежести в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Субботний матч "Ливерпуля" и "Фулхэма" на "Энфилде" закончился без забитых голов. Ираола рад, что его команда впервые в сезоне не пропустила, но атакующие действия "красных" оставляют желать лучшего.

По мнению Ираолы, "Ливерпулю" просто устал после победы 2:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели.

"Ты не бываешь счастлив, когда играешь вничью, особенно дома. Сегодня нам слегка не хватило свежести, а в атаке мы не сделали достаточно, чтобы добиться результата".

"Мы были достаточно хороши для "клин-шита". Во втором тайме мы слегка прибавили. Первый тайм мы начали медленно, нам не хватало энергии. Этого недостаточно, и нам нужно играть лучше в атаке".

"С предыдущего матча прошло менее трех дней, 60 часов, и многим игрокам нужно адаптироваться. Большинство замен были вызваны физическими причинами, потому что игроки устали, но таков сезон, и менее чем через три дня нас ждет "Тоттенхэм" (в Кубке Лиги)".

"Нам нужно адаптироваться и найти пути побеждать", — сообщил Ираола BBC.





Метки Ираола, Ливерпуль, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2026 20:00

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  1. dexter 12.09.2026 20:17 # dexter
    КОРОЛЬ! Ищет причины в своей команде, а не в команде соперника.

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  2. sherlock2025 12.09.2026 20:16 # sherlock2025
    Топарь

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