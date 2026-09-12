"Челси" поделил очки с "Халлом"

Жоао Педро "Челси" поделил очки в домашнем противостоянии с дерзким новичком Премьер-Лиги "Халлом" — 2:2.

Впервые в сезоне в стартовый состав "синих" не попал Максанс Лакруа. Его заменил Леви Колуилл, а также свой шанс с первых минут получили Мало Гюсто и Ромео Лавиа.

У "тигров" лишь Мэтт Крукс поменял Люку Гурна-Дуата.

"Халл" продержался только шесть с небольшим минут, прежде чем пропустил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги. Морган Роджерс взял инициативу на себя, вошел в штрафную и с левой ноги поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Челси" чувствовал себя уверенно, принявшись искать второй гол, но на 28-й минуте провалился в обороне. Йоррел Хато разом упустил мяч и соперника в центре штрафной, а Мохамед Беллуми этим сполна воспользовался, пробив в касание — 1:1.

Хозяева совершенно потеряли почву под ногами, а гости принялись создавать один момент за другим и уже на 34-й минуте вышли вперед. После попадания Семи Аджайи в перекладину мяч отскочил к границе штрафной на Беллуми, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от ноги Колуилла и оказался в воротах — 1:2.

Продержавшись до перерыва, с началом второго тайма "тигры" ушли в глухую оборону и стали прижиматься к своим воротам. "Синие" устроили осаду и на 67-й минуте сравняли счет. Коул Палмер прострелил с левого фланга в штрафную, а Жоао Педро пробил над руками голкипера — 2:2.

Хозяева продолжили оказывать давление, однако в концовке у них стали заканчиваться силы, благодаря чему гости отодвинули игру от своих ворот и даже вспомнили об атаках, но счет уже не изменился.

"Халл" делом доказал, что сильный старт сезона — не случайность. "Тигры" сыграли дерзко, особенно в первом тайме, и сполна использовали свои моменты.

"Челси" — "Халл". Отчет о матче





Метки обзор матча, Премьер-Лига, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2026 19:00

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Последние комментарии:




  1. dembo 12.09.2026 19:17 # dembo
    И да, ебаные фашные пидоры не дали пенку на 90 за очевидную игру рукой игрока халла...отставлена в сторону, не придата, поменяла траекторию, что сука не так....еу да, это ж не арсеноль

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  2. kellborn 12.09.2026 19:14 # kellborn
    Увольняйте Юморалонсеску. Пора

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  3. hunter022 12.09.2026 19:14 # hunter022
    Походу Халл более классная команда чем помойка Челси, даже таблица это говорит,тигры ещё ни разу не проигрывали.

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  4. raven4uk 12.09.2026 19:13 # raven4uk
    Челси с такой защитой будет крупно плавать по таблице. Просто потому что там проходной двор.

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  5. quavo 12.09.2026 19:12 # quavo
    Заебись все чушкари сыграли

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  6. cole-palmer 12.09.2026 19:11 # cole-palmer
    Брентфорд не тратил 400 миллионов что бы быть выше наших жотанюхов.

    Челси 4 7
    5 Брентфорд 4 6
    6 Ливерпуль 4 6

    Источник: https://fapl.ru/posts/124427/?c=1#c8217240

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  7. alexomck 12.09.2026 19:11 # alexomck
    КП 11, Ипсвич 10, Челси 9
    Хоть 2, хоть 3 цз, без Кайседо у Челси одна из худших оборонительных линий сейчас.

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  8. brown-ale 12.09.2026 19:10 # brown-ale
    Алонсо вообще собирается что-нибудь делать с обороной? Что в АПЛ, что в КЛ пропускают минимум по 2.

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  9. dembo 12.09.2026 19:09 # dembo
    Игра команда разбалансированный ужас, дыра на дыре.
    Защи индивидуально готовы привезти в лбьой момент.
    Вся игра халла - бьем вперед , там поборимся шота навесим прострелим , заработаем штраф угоовой.
    О, ахцеть, против челси это работает, ведь там уе6ни типа густы не понимают что такое выиграть верховой или единоборство, а другой уе6ень на хато не может просчитать траэкторию полета навеса , глядя как мяч перескакивает через его бестолковку


    Не думва что вернется кайседо и полетим.

    Но пока в защите челси такие попуски как густо - наслаждайтесь процессом, как говорится .
    2-2 дома с халлом, какой позор...

    Не ставьте ебаную густу в основу никогда сука. Как же меня уже зае6ал этот тупорылый увалень. На кубки лиги с престонами максимум его

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  10. hachidlo 12.09.2026 19:08 # hachidlo
    Защита в любой нынешней комбинации посис. Главный вопрос: что делать с центром? В этой зоне мяч вообще не держится. Конечно, я не тренер и не иксперд местный, но с таким подбором игроков логичнее было бы на 4231 перейти.
    Не верю, что кайседо исправит проблемы в центре, ибо они выглядят там систематическими и скорее тактическими проебами, нежели, что у игроков центра не хватает скилла.
    Например, подборы и полукруг кидаются любыми игроками центра, а сами игроки часто смещаются на фланг из центральной зоны.

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  11. chelseablus 12.09.2026 19:08 # chelseablus
    0 из 3, 4-7. Дома не смогли обыграть. Исламопульцам не место на главной.

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  12. sausage 12.09.2026 19:08 # sausage
    Ливерпуль - плохо. Но делаем большую поправку на максимально энергозатратный матч с Атлетико менее трех суток назад, сегодня команде реально не хватало общего тонуса и физики. Ну и видно, что Ираола пока игру не поставил. Мб мысль свою игрокам доносит, но на деле это пока не работает, плюс считай новая линия атаки с игроками, которые друг с другом и не играли толком. Он пока не может определиться и нащупать основу в атаке и с позициями. Ну какой нах Гакпо справа? И опять этот тупой Нгумоа, как "спаситель") Сдать его в аренду да и все, чтоб не мучился и место не занимал ни на скамейке, ни в планах тренера, ни на поле.

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  13. v-0987654321 12.09.2026 19:07 # v-0987654321
    Нищие пенсоИшаки отскочили

    узнаю середняков

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  14. v-0987654321 12.09.2026 19:07 # v-0987654321
    Что Слот что Ираола те же xyи

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  15. dexter 12.09.2026 19:06 # dexter
    Ливерпуль играл первые 20 минут. Араухо просто не было на поле. Опять нет игры в центре, вся игра идет через фланги, которые перекрыты. Долбослай начинает бесить. ТРИ, 6лядь, корнера/штрафных, где можно катить в центр на свободного Вирца, но нет, лучше подавать на ближнюю. Просто конченый. Аллиссон, Жаке, Керкез - лучшие. Гравенберх совсем не в форме.

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  16. sean-dyche18plus 12.09.2026 19:05 # sean-dyche18plus
    бляц.остался 1 матч с гнильтфордом.а потом почти месяц без матчей Императорси...

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  17. akado 12.09.2026 19:03 # akado
    Первые тревожные звоночки от Алонсо. Понятно, пока его схема абсолютно не понята игроками, но так оголять центр перед физическим Халлом, оставляя там одного Барко (прям вспомнилась картинка блондинка и пять нергов) и не менять Роджерса, которого во втором тайме и видно не было, это пиздец какой-то.

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  18. sean-dyche18plus 12.09.2026 19:02 # sean-dyche18plus
    отскок халл срити.

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  19. gameboy 12.09.2026 19:02 # gameboy
    Челси поделил очки с каллом палмера

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