"Челси" поделил очки с "Халлом"
"Челси" поделил очки в домашнем противостоянии с дерзким новичком Премьер-Лиги "Халлом" — 2:2.
Впервые в сезоне в стартовый состав "синих" не попал Максанс Лакруа. Его заменил Леви Колуилл, а также свой шанс с первых минут получили Мало Гюсто и Ромео Лавиа.
У "тигров" лишь Мэтт Крукс поменял Люку Гурна-Дуата.
"Халл" продержался только шесть с небольшим минут, прежде чем пропустил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги. Морган Роджерс взял инициативу на себя, вошел в штрафную и с левой ноги поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Челси" чувствовал себя уверенно, принявшись искать второй гол, но на 28-й минуте провалился в обороне. Йоррел Хато разом упустил мяч и соперника в центре штрафной, а Мохамед Беллуми этим сполна воспользовался, пробив в касание — 1:1.
Хозяева совершенно потеряли почву под ногами, а гости принялись создавать один момент за другим и уже на 34-й минуте вышли вперед. После попадания Семи Аджайи в перекладину мяч отскочил к границе штрафной на Беллуми, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от ноги Колуилла и оказался в воротах — 1:2.
Продержавшись до перерыва, с началом второго тайма "тигры" ушли в глухую оборону и стали прижиматься к своим воротам. "Синие" устроили осаду и на 67-й минуте сравняли счет. Коул Палмер прострелил с левого фланга в штрафную, а Жоао Педро пробил над руками голкипера — 2:2.
Хозяева продолжили оказывать давление, однако в концовке у них стали заканчиваться силы, благодаря чему гости отодвинули игру от своих ворот и даже вспомнили об атаках, но счет уже не изменился.
"Халл" делом доказал, что сильный старт сезона — не случайность. "Тигры" сыграли дерзко, особенно в первом тайме, и сполна использовали свои моменты.
"Челси" — "Халл". Отчет о матче
12.09.2026 19:00
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Последние комментарии:
И да, ебаные фашные пидоры не дали пенку на 90 за очевидную игру рукой игрока халла...отставлена в сторону, не придата, поменяла траекторию, что сука не так....еу да, это ж не арсеноль
(ответить)
Увольняйте Юморалонсеску. Пора
(ответить)
Походу Халл более классная команда чем помойка Челси, даже таблица это говорит,тигры ещё ни разу не проигрывали.
(ответить)
Челси с такой защитой будет крупно плавать по таблице. Просто потому что там проходной двор.
(ответить)
Заебись все чушкари сыграли
(ответить)
Брентфорд не тратил 400 миллионов что бы быть выше наших жотанюхов.
Челси 4 7
5 Брентфорд 4 6
6 Ливерпуль 4 6
Источник: https://fapl.ru/posts/124427/?c=1#c8217240
(ответить)
КП 11, Ипсвич 10, Челси 9
Хоть 2, хоть 3 цз, без Кайседо у Челси одна из худших оборонительных линий сейчас.
(ответить)
Алонсо вообще собирается что-нибудь делать с обороной? Что в АПЛ, что в КЛ пропускают минимум по 2.
(ответить)
Игра команда разбалансированный ужас, дыра на дыре.
Защи индивидуально готовы привезти в лбьой момент.
Вся игра халла - бьем вперед , там поборимся шота навесим прострелим , заработаем штраф угоовой.
О, ахцеть, против челси это работает, ведь там уе6ни типа густы не понимают что такое выиграть верховой или единоборство, а другой уе6ень на хато не может просчитать траэкторию полета навеса , глядя как мяч перескакивает через его бестолковку
Не думва что вернется кайседо и полетим.
Но пока в защите челси такие попуски как густо - наслаждайтесь процессом, как говорится .
2-2 дома с халлом, какой позор...
Не ставьте ебаную густу в основу никогда сука. Как же меня уже зае6ал этот тупорылый увалень. На кубки лиги с престонами максимум его
(ответить)
Защита в любой нынешней комбинации посис. Главный вопрос: что делать с центром? В этой зоне мяч вообще не держится. Конечно, я не тренер и не иксперд местный, но с таким подбором игроков логичнее было бы на 4231 перейти.
Не верю, что кайседо исправит проблемы в центре, ибо они выглядят там систематическими и скорее тактическими проебами, нежели, что у игроков центра не хватает скилла.
Например, подборы и полукруг кидаются любыми игроками центра, а сами игроки часто смещаются на фланг из центральной зоны.
(ответить)
0 из 3, 4-7. Дома не смогли обыграть. Исламопульцам не место на главной.
(ответить)
Ливерпуль - плохо. Но делаем большую поправку на максимально энергозатратный матч с Атлетико менее трех суток назад, сегодня команде реально не хватало общего тонуса и физики. Ну и видно, что Ираола пока игру не поставил. Мб мысль свою игрокам доносит, но на деле это пока не работает, плюс считай новая линия атаки с игроками, которые друг с другом и не играли толком. Он пока не может определиться и нащупать основу в атаке и с позициями. Ну какой нах Гакпо справа? И опять этот тупой Нгумоа, как "спаситель") Сдать его в аренду да и все, чтоб не мучился и место не занимал ни на скамейке, ни в планах тренера, ни на поле.
(ответить)
Нищие пенсоИшаки отскочили
узнаю середняков
(ответить)
Что Слот что Ираола те же xyи
(ответить)
Ливерпуль играл первые 20 минут. Араухо просто не было на поле. Опять нет игры в центре, вся игра идет через фланги, которые перекрыты. Долбослай начинает бесить. ТРИ, 6лядь, корнера/штрафных, где можно катить в центр на свободного Вирца, но нет, лучше подавать на ближнюю. Просто конченый. Аллиссон, Жаке, Керкез - лучшие. Гравенберх совсем не в форме.
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бляц.остался 1 матч с гнильтфордом.а потом почти месяц без матчей Императорси...
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Первые тревожные звоночки от Алонсо. Понятно, пока его схема абсолютно не понята игроками, но так оголять центр перед физическим Халлом, оставляя там одного Барко (прям вспомнилась картинка блондинка и пять нергов) и не менять Роджерса, которого во втором тайме и видно не было, это пиздец какой-то.
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отскок халл срити.
(ответить)
Челси поделил очки с каллом палмера
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