"Челси" поделил очки с "Халлом"

"Челси" поделил очки в домашнем противостоянии с дерзким новичком Премьер-Лиги "Халлом" — 2:2.

Впервые в сезоне в стартовый состав "синих" не попал Максанс Лакруа. Его заменил Леви Колуилл, а также свой шанс с первых минут получили Мало Гюсто и Ромео Лавиа.



У "тигров" лишь Мэтт Крукс поменял Люку Гурна-Дуата.



"Халл" продержался только шесть с небольшим минут, прежде чем пропустил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги. Морган Роджерс взял инициативу на себя, вошел в штрафную и с левой ноги поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Челси" чувствовал себя уверенно, принявшись искать второй гол, но на 28-й минуте провалился в обороне. Йоррел Хато разом упустил мяч и соперника в центре штрафной, а Мохамед Беллуми этим сполна воспользовался, пробив в касание — 1:1.



Хозяева совершенно потеряли почву под ногами, а гости принялись создавать один момент за другим и уже на 34-й минуте вышли вперед. После попадания Семи Аджайи в перекладину мяч отскочил к границе штрафной на Беллуми, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от ноги Колуилла и оказался в воротах — 1:2.



Продержавшись до перерыва, с началом второго тайма "тигры" ушли в глухую оборону и стали прижиматься к своим воротам. "Синие" устроили осаду и на 67-й минуте сравняли счет. Коул Палмер прострелил с левого фланга в штрафную, а Жоао Педро пробил над руками голкипера — 2:2.



Хозяева продолжили оказывать давление, однако в концовке у них стали заканчиваться силы, благодаря чему гости отодвинули игру от своих ворот и даже вспомнили об атаках, но счет уже не изменился.



"Халл" делом доказал, что сильный старт сезона — не случайность. "Тигры" сыграли дерзко, особенно в первом тайме, и сполна использовали свои моменты.



"Челси" — "Халл". Отчет о матче