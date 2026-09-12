"Ливерпуль" и "Фулхэм" сыграли без голов

Брадли Барколя "Ливерпуль" так и не смог подобрать ключей к воротам "Фулхэм" в домашнем матче Премьер-Лиги — 0:0.

Относительно волевой победы 2:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Это Костас Цимикас, Райан Гравенберх и Виктор Муньос появились вместо Милоша Керкеза, Алексиса Макаллистера и Рио Нгумоа.

В старте у "дачников" вышли Давид Аффенгрубер и Сандер Берге, заменив Йоакима Андерсена и Сесара Паласиоса.

Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Брадли Барколя сделал передачу низом в штрафную на рывок Александера Исака, а тот в касание пробил, но не попал в дальний угол ворот.

Гости ответили на 11-й минуте, воспользовавшись хаосом в обороне хозяев, и быть бы голу, если бы не Жереми Жаке, который на самой линии ворот остановил удар Гонсало Гарсии.

"Ливерпуль" имел некоторое преимущество, но, добираясь до чужой штрафной, впадал в ступор. "Фулхэм" смотрелся очень достойно и атаковал едва ли не острее.

Во втором тайме преимущество "красных" стало ощутимее, но опасные моменты практически не возникали. "Дачники" в основном оборонялись, но пару раз показали зубы. Забить никому так и не удалось.

Матч Лиги Чемпионов посреди недели не прошел бесследно для "Ливерпуля", которому не хватило сил, чтобы дожать "Фулхэм". "Дачники" сыграли достойно и заслужили свое первое очко в сезоне.

"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче





Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2026 18:55

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  1. christina-milian 12.09.2026 19:11 # christina-milian
    Плохо.

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  2. amirhanxter 12.09.2026 19:01 # amirhanxter
    помойка

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  3. hunter022 12.09.2026 18:56 # hunter022
    Самая миролюбивая команда этого сезона уже известна

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