"Ливерпуль" и "Фулхэм" сыграли без голов

"Ливерпуль" так и не смог подобрать ключей к воротам "Фулхэм" в домашнем матче Премьер-Лиги — 0:0.

Относительно волевой победы 2:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Это Костас Цимикас, Райан Гравенберх и Виктор Муньос появились вместо Милоша Керкеза, Алексиса Макаллистера и Рио Нгумоа.



В старте у "дачников" вышли Давид Аффенгрубер и Сандер Берге, заменив Йоакима Андерсена и Сесара Паласиоса.



Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Брадли Барколя сделал передачу низом в штрафную на рывок Александера Исака, а тот в касание пробил, но не попал в дальний угол ворот.



Гости ответили на 11-й минуте, воспользовавшись хаосом в обороне хозяев, и быть бы голу, если бы не Жереми Жаке, который на самой линии ворот остановил удар Гонсало Гарсии.



"Ливерпуль" имел некоторое преимущество, но, добираясь до чужой штрафной, впадал в ступор. "Фулхэм" смотрелся очень достойно и атаковал едва ли не острее.



Во втором тайме преимущество "красных" стало ощутимее, но опасные моменты практически не возникали. "Дачники" в основном оборонялись, но пару раз показали зубы. Забить никому так и не удалось.



Матч Лиги Чемпионов посреди недели не прошел бесследно для "Ливерпуля", которому не хватило сил, чтобы дожать "Фулхэм". "Дачники" сыграли достойно и заслужили свое первое очко в сезоне.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче